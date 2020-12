¿Quién gana y quién pierde tras la salida Westbrook a los Wizards y qué pasará con James Harden?

Russell Westbrook se convirtió en la bomba de la temporada baja de la NBA. Quien se suponía sería la mano derecha de James Harden en los Houston Rockets, armó las maletas a menos de un mes de arrancar la temporada y se convirtió en nuevo jugador de los Washington Wizards, en un intercambio por John Wall.

Hace un mes se especulaba que Westbrook no estaba contento con los Rockets, al considerar que la franquicia no estaba en condiciones de armar una quinteta lo suficientemente capaz para pelear por el título, y finalmente se dio su salida.

La apuesta de los Rockets con Westbrook era armar un proyecto a corto-mediano plazo, por lo que tuvo contrato por cuatro años, de los cuales sólo cumplió con uno. Su salida ha generado inestabilidad en la organización y ha disparado rumores sobre la salida de James Harden, quien ha sido relacionado con los Golden State Warriors y los Brooklyn Nets.

La franquicia, sin embargo, asegura que ‘La Barba’ se queda con los Rockets, según Tim MacMahon, y que el equipo girará en torno a Harden, como ya lo ha hecho antes.

Rockets source: Stance on James Harden has not changed. Houston hopes to be competitive with him this season and does not envision a scenario where Harden would be traded before the opener.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 3, 2020