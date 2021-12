El sacrificio de Gisele Bundchen para apoyar la carrera de Tom Brady

Man in the Arena estrenó su capítulo número cinco y Gotham Chopra, creador de la serie, se enfocó un poco más en la vida personal de Tom Brady, que en su carrera profesional. Gisele Bundchen apareció en uno de los peores momentos del QB, pero le ayudó a salir adelante.

Tras la decepción que significó perder el Super Bowl contra los Giants, Tom Brady se trato de reponer rápido y hacer lo mismo en la nueva campaña que en esa temporada casi perfecta, pero las cosas no sucedieron como esperaba. En el primer partido, una lesión lo alejó de la NFL todo el año.

Para ese momento, Gisele Bundchen ya era pareja de Tom Brady y se enfrentó a todo lo que conllevaba tener a un jugador lesionado de la rodilla en casa. No fueron tiempos sencillos, pero juntos saldrían adelante de todos y cada uno de los problemas.

La llegada del primer hijo de Tom Brady fue crucial para el QB, pues le demostró que el futbol era su vida, pero después del futbol había una que lo estaba llenando completamente. La paternidad y ser pareja de Gisele Bundchen hacían que Tom Brady dividiera sus pasiones entre el emparrillado y la familia.

Pero, teniendo un pequeño hijo, Brady viviendo en Boston y Gisele en la costa Oeste de Estados Unidos, alguien tendría que tomar una decisión importante en su carrera profesional para que todo el tema familiar pudiera ser exitoso.

Gisele Bundchen sacrificó su carrera por Tom Brady

Alguno tenía que hacer el sacrificio y fue Gisselle Bundchen quien dio ese paso, ella sabía que Tom Brady no estaría feliz en casa cuidando a sus hijos, a pesar de amarlos, porque el futbol significaba mucho para él. Así que se encargó de todos los temas de estar en casa con sus hijos para que el QB siguiera jugando.

Tom Brady comenzó a ser un hombre hogareño, que prefería regresar a casa temprano tras el entrenamiento para estar con su esposa e hijos, en lugar de irse con sus compañeros de los Patriots a divertir y hasta pasar un rato ameno.

El QB tenía bien definido lo que quería, regresar a un Super Bowl y estar para su familia y afortunadamente para él, ambas cosas sucedieron aunque no inmediatamente y no sin sufrir varios descalabros en el intento.

Los Patriots y Tom Brady sufrieron antes de llegar a otro Super Bowl

Después del fracaso contra los Giants de Eli Manning, la siguiente temporada todo empeoró con la lesión de Tom Brady. Pero no estaba acabado, regresó y con un gran equipo para volver a ser esos Patriots temidos en la NFL aunque mucho había cambiado.

En la temporada siguiente a su lesión, volvieron a la postemporada y llegaba confiados contra unos Jets que tenían una gran defensiva y a un joven QB como Mark Sánchez. En aquel partido sucumbieron ante la presión y nuevamente un equipo de Nueva York sería su verdugo.

La temporada 2011 comenzó con problemas, pero no para los Patriots porque aunque había parón laboral, Tom Brady y sus compañeros se fueron a entrenar durante ese tiempo y para el inicio de temporada, tenían mejor forma física que todos los equipos de la NFL. Lograron hacer una temporada maravillosa.

En postemporada, la cosa sería como en años pasados, Tom Brady liderando al equipo a ser uno de los mejores de toda la NFL y pasó por los Broncos y Ravens antes de llegar a un nuevo Super Bowl y ante los Giants, otra vez.

Una nueva derrota en la carrera de Tom Brady

La oportunidad de tomar revancha por aquella derrota ante los Giants, se presentó tres años después. Tom Brady tenía un arsenal en ataque totalmente diferente que en 2008, un equipo más completo y más trabajado era el que enfrentaba a Eli Manning.

Desafortunadamente para él, algunos de sus jugadores como Rob Gronkowski, no estaban al 100% y tener en malas condiciones a tu mejor receptor, no fue lo mejor para Tom Brady. Además, la suerte no estuvo de su lado en algunas jugadas que pudieron cambiar la historia del partido.

Finalmente, perdería de nuevo ante los Giants, pero la mayor victoria de Tom Brady fue darse cuenta de sin importar si gana o pierde, lo importante es que su familia siempre estará para él y que no hay mejor inversión que el tiempo con la familia.