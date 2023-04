La derrota que sufrió el Bayern Múnich ante el Manchester City en la Champions League fue muuuucho más dura de lo que se vio a simple vista. Podría derivar en una sanción ejemplar para Sadio Mané y, quizá también, para Leroy Sané.

Se dice y se cuenta que ambos jugadores se enfrascaron en una discusión terrible luego del partido en el Etihad Stadium. Una discusión que habría terminado en golpes ¡Órale!

Sadio Mané y Leroy Sané pelearon tras la derrota del Bayern / Foto: Getty

Sadio Mané vs Leroy Sané tras la derrota del Bayern contra Manchester City

De acuerdo con Bild, medio local de Alemania, todo comenzó al minuto 83 del partido que jugaron el Bayern Múnich y el Manchester City en la Champions League. Sadio Mané y Leroy Sané no se entendieron en una jugada a la ofensiva, por lo que el alemán le reclamó al senegalés en la cancha.

Ahí quedó la cosa al menos ante los ojos de la afición y las cámaras. Ya en el vestuario, Sadio Mané le habría reclamado a Leroy Sané por la forma en que se dirigió a él en el campo, dando inicio a la discusión entre los dos delanteros del Bayern Múnich.

El conjunto bávaro cayó 3-0 ante el Manchester City (aquí te dejamos los goles del partido por si no lo viste), por lo que naturalmente la frustración y el enojo dominaban el vestuario del Bayern al término del partido. Sin embargo, lo de Mané y Sané trascendió lo verbal pues el senegalés le propinó un golpe en el labio a su compañero.

Oh sí, Sadio Mané le dio un golpe a Leroy Sané en el labio luego de la derrota del Bayern contra el City en la Champions League según reporta Bild (lo reiteramos porque no hay fotos o video que confirmen esto hasta ahora). El conjunto alemán no ha emitido algún comunicado para negar esto ni para informar sobre alguna investigación al respecto.

¿Habrá sanción para alguno de los dos?

El medio local ya citado asegura que los demás jugadores del Bayern tuvieron que separar a Mané y Sané antes de que se dieran más golpes. Sadio fue quien abandonó el vestidor para evitar que el pleito llegara a mayores y por ahora eso es todo lo que se sabe.

Ya veremos si este asunto trasciende en alguna sanción para Sadio Mané o para Leroy Sané, porque es un hecho que el Bayern necesita de ambos para remontar la serie contra el Manchester City en la Champions League.