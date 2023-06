Karim Benzema habría dado el sí a jugar en Arabia Saudita, por lo que dejaría al Real Madrid al inicio de la temporada 2023-2024. Los merengues con urgencia deberán buscar fichajes para no resentir la salida del francés.

No es nada sencillo, por no decir imposible; porque lo que le entregaba Karim Benzema no sólo eran goles, sino oportunidades creadas y liderazgo cuando más se necesitaba.

Así que, los delanteros que lleguen al Real Madrid tendrán una tarea bastante complicada al suplir la salida de uno de los delanteros más mortíferos de los últimos años… y también Balón de Oro.

Karim Benzema dejaría al Real Madrid – Foto: Getty

Antes de conocer la posible baja de Karim Benzema, el Real Madrid comenzó a trabajar en refuerzos para la delantera. Se dice que Joselu, atacante del Espanyol, sería el primer fichaje del club.

Peeeeeeeeeeeero, Joselu no puede cargar con todo el peso de la ofensiva, como sí lo hacía Benzema. El español llega como un revulsivo, pero el delantero que llegue, deberá cargar con el peso específico en el Real Madrid, porque los merengues lo convertirán en uno de los fichajes estrellas de la campaña.

Benzema se podría despedir del Real Madrid y los merengues andan en busca de fichajes – Foto: Getty Images

Los nombres que suenan para el Real Madrid y sus fichajes

Harry Kane, el deseo de muchos en el Real Madrid

Mucho se ha hablado de la continuidad de Harry Kane con el Tottenham y para la siguiente temporada, podríamos ver al delantero inglés fuera del equipo donde se convirtió en estrella.

Sería uno de los fichajes bomba de la temporada, porque es uno de los mejores centro delanteros del mundo, con calidad goleadora comprobada y dudamos que Harry Kane dude en jugar en el Santiago Bernabéu.

El único problema es que, en cuanto a liderazgo, ahí flaquea el inglés. Porque son muchos los partidos del Tottenham y de Inglaterra, donde ese aspecto no se vio por parte de Harry Kane.

El delantero inglés podría ser fichaje del Real Madrid – Foto: Getty Images

Precio: 90 millones de euros

Roberto Firmino, el coste cero, un atractivo en los fichajes del Real Madrid

Firmino se despidió del Liverpool y sus últimas temporadas no fueron tan goleadores como cuando alcanzó su prime con Jurgen Klopp, pero sigue siendo un excelente jugador en ofensiva.

Llegaría libre, sin generar un gasto en el Real Madrid, ventaja para buscar más fichajes en el equipo o en la misma delantera.

Lo positivo para los merengues, es que se entiende a la perfección con Vinicius Jr. y Rodrygo, compañeros de Roberto Firmino en la Selección de Brasil.

El brasileño se despedió del Liverpool a final de temporada – Foto: Getty Images

Precio: Agente libre

La ‘Araña’ Álvarez, una opción joven para los fichajes

Está en unos de sus mejores momentos como futbolista y lo que necesita son minutos de juego, muchos, porque desafortunadamente para el argentino, Haaland le quita muchos en el ManCity.

Una oferta atractiva podría acercarlo al Real Madrid como uno de los fichajes más atractivos de la campaña y a futuro, pero, Pep Guardiola no lo dejará ir y menos a uno de sus rivales más odiados.

Julián Álvarez cayó como anillo al dedo del Manchester City – Foto: Getty Images

Precio: 50 millones de euros

Goncalo Ramos, el delantero de moda en Europa

El portugués es uno de los delanteros más letales de la temporada 2022-2023, así que, además del Real Madrid, son muchos los equipos que se suman a la puja por su contratación.

Es un centro delantero ideal para los merengues y ya sabemos que los portugueses funcionan muy bien en ofensiva para el equipo, fichajes anteriores lo comprueban… ¡Síu!

Precio: 40 millones de euros

Victor Osimhen

Campeón goleador en Italia y levantó el título con el Napoli, así que, credenciales tiene como para llegar al Real Madrid, sólo falta la oferta oficial y que el nigeriano quiera ir.

Manchester United anda fuerte tras Osimhen, así que, los merengues tendrán competencia fuerte para lograr uno de los fichajes más grandes del mercado de verano.

El nigeriano es campeón goleador en Italia – Foto: Getty Images

Precio: 100 millones de euros

Kylian Mbappé, no existen más fichajes soñados que éste

No es un centro delantero como tal, pero si el Real Madrid lo contrata y lo rodea con los brasileños que ya tiene por las bandas, podría funcionar perfectamente.

Todos en el Real Madrid quieren a Mbappé de blanco y el francés tiene contrato con el PSG, pero eso no quiere decir que no pueda salir del equipo, aunque su precio sería bastante alto.

Kylian Mbappé comprometido con el PSG, pero el Real Madrid lo puede tentar otra vez – Foto: Getty Images

Precio: 180 millones de euros