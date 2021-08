Saltadores de altura deciden compartir oro olímpico tras renunciar al desempate en Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos en la historia del deporte ha sido ejemplo de deportivismo, hemos visto acciones en las que atletas han dejado su rol para ayudar a otros competidores y entrenadores ayudar a sus pupilos en competencias, pero Tokio 2020 vio un gesto entre Mutaz Essa Barshim y Gianmarco Tamberi.

Ambos competidores se disputaron la medalla de oro en el salto de altura, peeeeeeeeeeero ninguno pudo superar su última marca, que curiosamente era la misma. Ambos saltadores registraron 2.37 metros, por lo que la presea dorada se debía jugar en desempate.

Tras no poder superarse y fallar en el intento de romper el récord olímpico que era 2.39 metros, se les ofreció ir a un desempate para coronar al que sería el nuevo campeón olímpico de salto de altura, la respuesta de ambos tiene uno de los gestos más lindos de toda la justa olímpica.

Tanto Mutaz Essa Barshim, que representa a Qatar y Gianmarco Tamberi, que hace lo propio por Italia, acordaron que ambos competidores serían medalla de oro, desecharon la posibilidad del desempate y quisieron compartir el lugar en el podio como medallas de oro.

Después de acordar que ambos serían ganadores de la medalla de oro en salto de altura, ambos competidores nos regalaron una de las imágenes más conmovedoras de Tokio 2020. Se abrazaron y posteriormente fueron corriendo para celebrar sus respectivas medallas de oro con entrenadores y equipo.

¿Entonces cómo quedó el podio del salto de altura en Tokio 2020?

Un podio de primer lugar compartido es algo que no se había visto desde hace mucho en los Juegos Olímpicos, exactamente desde 1912 -no, pues ya llovió-, pero lo importante es que ya se había logrado y lo volveremos a ver en Tokio 2020.

Ya que ambos compartirán el primer lugar en el podio, no habrá medalla de plata que se entregue, por lo que el saltador Maksim Nedasekau de Bielorrusia logro colgarse la medalla de bronce, que cabe mencionar, también saltó 2.37 metros.

¿Y si tuvo la misma distancia que los que se llevaron el oro, por qué no hay un podio dorado triple? La respuesta es sencilla, amigos, Maksim se lleva la presea de bronce porque tuvo más intentos fallidos en toda la competencia, por lo que no puede ir por el oro, pero un bronce no lucirá nada mal en su cuello.

Italia en lo alto del atletismo

No sólo vimos una imagen histórica cuando Mutaz Essa Barshim y Gianmarco Tamberi compartieron la medalla y se abrazaron, pues Tamberi nos regaló otra imagen más que histórica y seguramente que se convertirá casi en imagen de billetes en Italia.

Gianmarco Tamberi aún se encontraba celebrando su medalla de oro, cuando Marcell Jacobs estaba cruzando la línea de meta de los 100 metros planos, así que Tamberi con bandera en mano, decidió que un hito como el de su medalla de oro y la de Jacobs, se tenía que festejar a lo grande.

Rompió su festejo para ir corriendo a abrazar a Marcel Jacobs, con la bandera italiana rodeando a ambos atletas e Italia en todo lo alto del atletismo -cerca de las lágrimas nos dejó el momento-, así que Italia tiene mucho que celebrar en atletismo y el medallero.