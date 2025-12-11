Dos entrenadores, Samuel Eto'o excluyendo jugadores y el caos que se traen en Camerún

Lo que necesitas saber: Camerún debuta el mero 24 de diciembre en la Copa Africana de Naciones y de momento tiene dos entrenadores y dos listas de convocados

Camerún vive todo un desm… todo un caos, previo a participar en la Copa Africana de Naciones. En este momento tienen dos entrenadores y dos listas de convocados para el torneo, y de eso acusan que el histórico Samuel Eto’o tiene mucha responsabilidad.

¿Por qué Camerún tiene dos entrenadores y dos listas de convocados para la Copa Africana de Naciones?

El despapaye está así: Tras quedar fuera del Mundial 2026 en el repechaje de África, Samuel Eto’o, presidente de la Federación de Camerún, despidió al entrenador Marc Brys y nombró a David Pagou para el puesto. Dijo que, además de la eliminación, lo corría por temas delicados como “insubordinación” e “incitación a los jugadores”.

Dicho entrenador, David Pagou, ya compartió su lista de convocados para la Copa Africana de Naciones, donde Camerún debuta el 24 de diciembre.

El problema es que Marc Brys no acepta su despido, pues asegura que solo el Ministerio de Deportes del país puede despedirlo de acuerdo con su contrato y que éste no le ha dicho nada. Vaya, que según él, sigue siendo DT de Camerún, así que presentó su propia lista de convocados.

Es por eso que, a unos días de comenzar el torneo, se puede decir que Camerún tiene dos entrenadores y dos listas de convocados.

Y acusan a Samuel Eto’o de excluir a Vincent Aboubakar

Pero la polémica no termina ahí. Como las listas de convocados presentan diferencias notables, ya me están acusando a Samuel Eto’o de imponer futbolistas en la convocatoria de Pagou para dejar fuera a jugadores de renombre que fueron “llamados” por Brys. Y quesque según lo hace por temas personales.

El caso más importante es el de Vincent Aboubakar, histórico delantero en la Selección de Camerún y autor del gol contra Brasil en Qatar 2022. Se dice que Samuel Eto’o mandó bajarlo de la nueva convocatoria para impedir que alcance su récord de goles con los Leones Indomables. Él marcó 56 en 118 partidos y Aboubakar tiene 44 en 117 encuentros.

También resalta la ausencia de André Onana, arquero del Manchester United, y de Eric Maxim Choupo-Moting, que juega en la MLS tras su paso por el Bayern Múnich y PSG. Ninguno de ellos está en la lista de convocados oficial de David Pagou, y Brys asegura que es por decisión de Eto’o y no del nuevo entrenador, ya que también ha tenido roces con ellos anteriormente.

“¿Cómo se puede disputar un torneo así sin un arquero de nivel mundial o sin Aboubakar? Son jugadores con carácter, que le plantan cara al presidente”, declaró Brys, según recoge Infobae citando a RMC.

Samuel Eto’o y Marc Brys tienen historia… peleándose

Obviamente tenemos que recordar que en todo el tiempo que Marc Brys fue entrenador de Camerún, las cosas con Samuel Eto’o fueron igualitas a cómo tú te llevas con tu jefe en la oficina.

Siempre tuvieron desacuerdos, declaraciones mutuas y cambios en el cuerpo técnico ordenados por Eto’o pese a las negativas de Brys. Pero sin duda lo más fuerte ocurrió en mayo de 2024, cuando discutieron frente a las cámaras previo a una reunión donde Samuel expulsó a representantes del Gobierno y Brys intentó evitarlo.

Pfff, qué triste ver la actualidad de una selección que siempre es protagonista en África y suele regalarnos grandes momentos a nivel mundial, ¿no?