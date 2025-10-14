¿Por qué clasificó Nigeria? Te explicamos el repechaje en las eliminatorias de África para el Mundial 2026

Lo que necesitas saber: El ganador del repechaje en África jugará el repechaje intercontinental en México

Este 14 de octubre terminaron las eliminatorias de África para el Mundial 2026, ya solo nos falta el torneo de repechaje para saber qué selección va al otro repechaje intercontinental que se jugará en México.

Gabón, República Democrática del Congo, Camerún y Nigeria se clasificaron a ese repechaje, el cual te queremos explicar pues hay dudas del por qué lo jugarán esos 4 países.

Foto: Getty

¿Por qué clasificó Nigeria al repechaje de África?

El formato de las eliminatorias de África fue simple: 9 grupos, el primero de cada grupo clasificó al Mundial 2026, y los 4 mejores segundos juegan el repechaje.

El tema es que al ver los puntos en los diferentes grupos, Nigeria no está entre los 4 mejores así de primera, pero clasificó. ¿Por qué?

Así el ranking de segundos lugares:

Selección Puntos Gabón 25 RD del Congo 22 Burkina Faso 21 Camerún 19 Madagascar 19 Uganda 18 Nigeria 17 Namibia 15 Níger 15

Resulta que los puntos que ves en la tabla de posiciones de todos los grupos (aquí la clasificación oficial de FIFA), no son los definitivos. Como Eritrea se retiró de las eliminatorias, hubo un grupo que se quedó con menos selecciones (solo 5 equipos en lugar de 6, como en los demás grupos).

Por eso la FIFA determinó que para ser parejos, a todos los demás segundos lugares se les restarían los puntos obtenidos contra el último lugar de su grupo.

Por ejemplo: Burkina Faso hizo 21 puntos, de los cuales se le quitaron los 6 que obtuvo contra Yibuti, último de su grupo; a Nigeria, por otro lado, se le quitaron solo 2 puntos obtenidos ante Zimbabue de los 17 que hizo en total, quedando ambas selecciones con 15 unidades. Pero Nigeria quedó por encima por mejor diferencia de goles, gracias al gol de último minuto en su victoria final 4-0 sobre Benín.

Así quedó al final el ranking de segundos lugares en las eliminatorias de África:

Selección Puntos Gabón 19 RD del Congo 16 Camerún 15 Nigeria 15 Burkina Faso 15 Níger 15 Madagascar 13 Uganda 12 Namibia 9

¿Cuándo y cómo se jugará el repechaje en las eliminatorias de África para el Mundial 2026?

Va de nuevo: Gabón, República Democrática del Congo, Camerún y Nigeria son las 4 selecciones que jugarán el repechaje, el cual se disputará en noviembre de este año en Marruecos (sede neutral).

El formato es todavía más simple: Dos semifinales y una final a un solo partido. Las semifinales se juegan el 13 de noviembre y la final el 16.

Las semifinales quedaron así:

Nigeria vs Gabón

Camerún vs RD del Congo

El ganador clasificará al repechaje intercontinental donde ya esperan Bolivia y Nueva Caledonia, así que sí, una potencia de África quedará fuera del Mundial 2026, ya sea Camerún o Nigeria… O en una de esas los dos quedan eliminados.