Lo que necesitas saber:

El ganador del repechaje en África jugará el repechaje intercontinental en México

Este 14 de octubre terminaron las eliminatorias de África para el Mundial 2026, ya solo nos falta el torneo de repechaje para saber qué selección va al otro repechaje intercontinental que se jugará en México.

Gabón, República Democrática del Congo, Camerún y Nigeria se clasificaron a ese repechaje, el cual te queremos explicar pues hay dudas del por qué lo jugarán esos 4 países.

¿Por qué clasificó Nigeria? Te explicamos el repechaje en las eliminatorias de África para el Mundial 2026
Foto: Getty

¿Por qué clasificó Nigeria al repechaje de África?

El formato de las eliminatorias de África fue simple: 9 grupos, el primero de cada grupo clasificó al Mundial 2026, y los 4 mejores segundos juegan el repechaje.

El tema es que al ver los puntos en los diferentes grupos, Nigeria no está entre los 4 mejores así de primera, pero clasificó. ¿Por qué?

Así el ranking de segundos lugares:

SelecciónPuntos
Gabón25
RD del Congo22
Burkina Faso21
Camerún19
Madagascar19
Uganda18
Nigeria17
Namibia15
Níger15

Resulta que los puntos que ves en la tabla de posiciones de todos los grupos (aquí la clasificación oficial de FIFA), no son los definitivos. Como Eritrea se retiró de las eliminatorias, hubo un grupo que se quedó con menos selecciones (solo 5 equipos en lugar de 6, como en los demás grupos).

Por eso la FIFA determinó que para ser parejos, a todos los demás segundos lugares se les restarían los puntos obtenidos contra el último lugar de su grupo.

Por ejemplo: Burkina Faso hizo 21 puntos, de los cuales se le quitaron los 6 que obtuvo contra Yibuti, último de su grupo; a Nigeria, por otro lado, se le quitaron solo 2 puntos obtenidos ante Zimbabue de los 17 que hizo en total, quedando ambas selecciones con 15 unidades. Pero Nigeria quedó por encima por mejor diferencia de goles, gracias al gol de último minuto en su victoria final 4-0 sobre Benín.

Así quedó al final el ranking de segundos lugares en las eliminatorias de África:

SelecciónPuntos
Gabón19
RD del Congo16
Camerún15
Nigeria15
Burkina Faso15
Níger15
Madagascar13
Uganda12
Namibia9

¿Cuándo y cómo se jugará el repechaje en las eliminatorias de África para el Mundial 2026?

Va de nuevo: Gabón, República Democrática del Congo, Camerún y Nigeria son las 4 selecciones que jugarán el repechaje, el cual se disputará en noviembre de este año en Marruecos (sede neutral).

El formato es todavía más simple: Dos semifinales y una final a un solo partido. Las semifinales se juegan el 13 de noviembre y la final el 16.

Las semifinales quedaron así:

  • Nigeria vs Gabón
  • Camerún vs RD del Congo
¿Por qué clasificó Nigeria? Te explicamos el repechaje en las eliminatorias de África para el Mundial 2026

El ganador clasificará al repechaje intercontinental donde ya esperan Bolivia y Nueva Caledonia, así que sí, una potencia de África quedará fuera del Mundial 2026, ya sea Camerún o Nigeria… O en una de esas los dos quedan eliminados.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026

Las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026
Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, máximo goleador en eliminatorias para el Mundial

Y lo que falta: Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador en eliminatorias para el Mundial
Lorena Ochoa es embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026 ¿Adiós Omar Bravo?

Lorena Ochoa es embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026 ¿Adiós Omar Bravo?

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook