Se les está di y di y di… La porra de Toluca se quedará con las ganas de entrar al próximo partido como local de su equipo, allá en el Nemesio Diez, por no entender que ya no se puede lo que no se puede.

La porra del Toluca fue sancionada por la FMF/MexSport

Toluca visitó a Pachuca el pasado 19 de febrero como parte de la Jornada 8 del Clausura 2023. Los Diablos Rojos ganaron el partido 2-1 y hasta ahí todo bien, el problema fue su grupo de animación, porra o barra, como suelas llamarle tú.

Y es que sí, a pesar de que llevamos ya casi un año con la prohibición de que los grupos de animación vayan a un partido de su equipo cuando juega de visitante, la porra de Toluca no obedeció la instrucción y se lanzaron al Estadio Hidalgo de los Tuzos.

¿Por qué está prohibido que las porras visitantes asistan a un estadio?

La prohibición de que las barras asistan a estadios visitantes deriva de la tragedia ocurrida en el Estadio Corregidora de Querétaro el 5 de marzo de 2022.

Como recordarás, la porra local agredió de forma brutal a la barra del Atlas y más aficionados rojinegros en uno de los acontecimientos más lamentables en la historia del futbol mexicano.

Fue una tarde negra que manchó de sangre a la Liga MX y una de las medidas que se tomaron para intentar evitar que algo así ocurra de nuevo, fue prohibir la asistencia de grupos de animación visitantes a los estadios (aunque no todas las sanciones se han cumplido, esto sí se ha llevado a cabo en lo general).

La Femexfut ya sancionó a la porra del Toluca

Pues bien, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no dejó pasar esto sin más. Por medio de un comunicado informaron que habrá sanción para la porra del Toluca —como debe ser— y será por eso que no podrán entrar al Nemesio Diez para apoyar a su equipo como locales en su siguiente partido.

“Esta Comisión ha decidido sancionar al Club Toluca, toda vez que su Grupo de Animación transgredió el artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, el cual establece que ningún Grupo de Animación podrá acudir a los partidos de su Club en calidad de visitante“

La porra del Toluca no podrá entrar al juego contra Atlético San Luis, a jugarse el domingo 26 de febrero en el Nemesio Diez.