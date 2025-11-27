Lo que necesitas saber: Jardine calificó el arbitraje como una vergüenza por dos jugadas donde pedían tarjeta roja y quedó en amarilla

América está acostumbrado (muy acostumbrado) a que los critiquen porque supuestamente el arbitraje los ayuda. Es raro ver que son ellos quienes se quejan del trabajo de los árbitros, pero esta vez lo hicieron y ya habría consecuencias.

Foto: MexSport

Sancionan a Rafael López y Adonai Escobedo, árbitros del Monterrey vs América en liguilla

“Hay que enfocarnos en el partido, pero hoy el tema arbitral, desde mi perspectiva, fue una vergüenza”, fueron las palabras de André Jardine tras la derrota del América en el Gigante de Acero.

Él fue uno de los que más reclamó durante el partido, sobre todo en la segunda jugada polémica de la noche. Pero bueno, al parecer la Comisión de Árbitros escuchó sus quejas, porque ni Rafael López (árbitro central) ni Adonai Escobedo (a cargo del VAR) volverán a tener participación en la liguilla del Apertura 2025.

Lo anterior lo reveló David Medrano, explicando que de plano la Comisión de Árbitros ya se disculpó con los de Coapa.

“SUSPENDIDOS. La Comisión Disciplinaria decidió sancionar a Rafael López Valle y Adonai Escobedo por sus errores en el Rayados vs América y no volverán a trabajar en la Liguilla. Luego de la revisión del video se consideró que árbitro y VAR se equivocaron y feo”, relató el periodista.

Las dos jugadas donde los árbitros se equivocaron en contra del América

Hubo varias jugadas de consideración, pero sin duda el América se sintió acuchillado por las dos expulsiones que no ocurrieron. Primero el Tecatito Corona, que le dejó un recuerdito gacho a Fidalgo en el muslo apenas a los 16 minutos del encuentro.

Al minuto 38 vino otra entrada fuerte. Ricardo Chávez llegó muy tarde a la cita con Brian Rodríguez cuando el visitante se escapaba por la banda. En esa jugada fue donde Jardine explotó, ya que vio la falta en primera fila.

Rafael López dejó en tarjeta amarilla ambas jugadas, la del Tecatito incluso después de ir al VAR.

¿Cuándo se juega la vuelta entre América y Monterrey?

La cosa es que ahora mucha afición piensa que los árbitros van a tratar de compensar al América en el juego de Vuelta, pero eso no lo podemos saber hasta ver el encuentro.

América y Monterrey vuelven a jugar este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, ahí en el Estadio Ciudad de los Deportes. Así que nada, de por sí ya había polémica por dejarlos jugar en un horario especial, ahora veremos cómo le tiran a los árbitros por cualquier decisión a favor del Ave. No lo dudes ni tantito.