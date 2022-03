Oficial: Chelsea está a la venta y Abramovic promete ganancias para Ucrania

Todos los aficionados del Chelsea tienen que estar muy agradecidos con Roman Abramovich porque bajo su cargo se consiguieron las dos Champions Leagues que el club presumen en sus vitrinas, pero la etapa del magnate ruso al frente de los ‘Blues’ está por terminar.

Roman Abramovich está vendiendo al Chelsea de manera oficial y es que, tras el conflicto Ucrania-Rusia, muchas personas en Inglaterra lo señalaron como un amigo de Vladimir Putin, pedía que se congelaran sus cuentas y hasta que dejara al club.

Finalmente, esto último sucederá y lo anunció en un comunicado en la web del Chelsea, en el que menciona: “Me gustaría abordar la especulación en los medios de los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea. Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del club“.

“En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el club, ya que creo que es lo mejor para el Club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del club“, agregó el dueño ruso del Chelsea.

¿Qué pasará con Roman Abramovich, el Chelsea y el dinero de la venta?

En palabras de Roman Abramovich, esta decisión de vender al Chelsea ha sido increíblemente difícil y le duele alejarse de los ‘Blues’ de esa manera, pero considera que es lo mejor para el equipo. La cuestión con el magnate ruso, es que no quiere ni un peso de la venta del equipo.

Khé?! Así como lo escuchan, según Roman Abramovich el Chelsea no es un tema de negocios y que todo lo que ha hecho con el equipo es por amor al futbol y a los ‘Blues’, es por eso que dio instrucciones de que el dinero de la venta vayan a una fundación que ayudará a las víctimas de la guerra en Ucrania.

Pero ojo, que no quiere decir que no recuperará lo invertido en el Chelsea. Roman Abramovich menciona que las ganancias netas serán donadas, eso significa que primero cobra el dinero que ha inyectado a los ‘Blues’ y las ganancias posteriores será lo que se done a Ucrania.

Además, Roman Abramovich espera poder despedirse de toda la afición del Chelsea como corresponde y es en Stamford Bridge, aunque esto es más complicado debido a que el magnate tuviera problemas para entrar el Reino Unido tras el incidente de envenenamiento de Salisbury en 2018 y afectó a todos los rusos en Inglaterra.