Lo que necesitas saber: Santiago Giménez fue sometido a un desbridamiento artroscópico del tobillo derecho y por fortuna no hubo daño a sus ligamentos.

Se viene el regreso de Santiago Giménez. Al menos eso es lo que reportan algunos medios italianos. Se dice que el mexicano se encuentra en la última fase de recuperación y podría volver a las canchas con el Milan en marzo del 2026.

Santi fue operado con éxito en diciembre del 2025 de una lesión en el tobillo derecho que lo dejó fuera de las canchas desde finales de octubre del 2025. Y todo parece indicar que lo veremos muy pronto en las canchas, una buena noticia no solo para el conjunto italiano, también para la Selección Mexicana.

Santi Giménez está en condiciones para su debut / Foto: AC milan (Facebook)

Santiago Giménez fue operado con éxito

Santiago Giménez no juega con el Milán desde el 28 de octubre, incluso fue baja con la Selección Mexicana para los partidos de la Fecha FIFA de noviembre por su lesión en el tobillo.

Sin embargo, pese a la terapia de rehabilitación que recibió con el equipo italiano, no ha logrado recuperarse y fue necesario someterlo a una operación el jueves 18 de diciembre del 2025.

“Santiago Giménez se sometió hoy (28 de diciembre 2025) en Ámsterdam a un desbridamiento artroscópico del tobillo derecho. El procedimiento, realizado por el profesor Gino Kerkhoffs en presencia del personal médico del AC Milan, fue un éxito rotundo”, señala el comunicado del Milan.

Santiago Giménez con la Selección Mexicana / Fotografía @miseleccionmx

¿Cuánto tiempo tardará en regresar Santi Giménez?

Allegri confirmó que Santi Giménez estará fuera de actividad de 3 a 4 meses, mientras se recupera de la lesión en el tobillo. La mala noticia, es que mientras el ‘Bebote’ está fuera, el reciben llegado, Niclas Füllkrug tendrá la oportunidad de ganarse el puesto titular en el Milan.

Lo que significa que una vez que Santi se recupere, tendrá que pelear, otra vez, por un lugar en el 11 titular y en pleno año mundialista, la actividad es crucial para todos los jugadores que sueñan con jugar el Mundial 2026.

La buena noticia es que la recuperación de Santi va por buen camino. Y si todo sigue así, en marzo podrá reintegrarse al equipo, aunque deberá pelear (de nueva cuenta), por un lugar en el once titular y por recuperar su nivel.

“Gimenez lamentablemente estará de baja entre 3 y 4 meses. (Niclas) Füllkrug ya llegó y estamos monitoreando el mercado. Ahora mismo estoy contento con la plantilla que tengo disponible, pero necesitamos recuperar a todos”. Explicó Allegri sobre Santi.

Santi Giménez operado con éxito / Fotografía @Santgimenez_

La idea es que Santi tenga más minutos de juego y en caso de no conseguirlos con el Milán tendrá que buscar otro equipo, más si no quiere quedar fuera del Mundial 2026 por falta de actividad.