Aunque Cruz Azul no tuvo la mejor noche en la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX ante Monterrey, muchos fieles aficionados creen que puede dejar fuera a Rayados en su propio estadio. Santi Giménez es uno de ellos, pues tiene claro que esta versión de La Máquina pinta para ganar la décima.

Así mero, el hoy delantero del Feyenoord no deja de ser un ídolo entre la afición celeste (sobre todo por andarle haciendo desplantes épicos al América), pero también por mantener esa fe como buen aficionado al Cruz Azul.

El ‘Bebote’ habló en entrevista para Fox Sports de varios temas: la Selección Mexicana, su momento con el Feyenoord y claro, La Máquina. Santi Giménez destacó que Cruz Azul tiene mucho mérito por levantarse del 7-0 que sufrió ante las Águilas, y por eso cree doblemente en que pueden luchar por el título.

“Me encantó porque sinceramente se levantaron de algo fuerte, de una goleada, mucha gente no ve tanto eso. Cuando ganamos la Novena yo no veo que fuimos Campeones, me pongo a ver que nos levantamos de un 4-0, una remontada en una Semifinal y nos decían de todo; nos levantamos y fuimos coronando”.