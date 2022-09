Lo hemos dicho más de una vez, Santi Giménez se fue de Cruz Azul como todo un ídolo. Lo único que le faltaba para ser todavía más querido por la afición de La Máquina era hacerle un buen desplante al más odiado rival: el América.

El “Bebote” o “Chaquito” la anda rompiendo en Países Bajos con el Feyenoord, donde ya se apuntó varios goles tanto en la Eredivisie como en la Europa League (haciendo que cada vez más rivales lo conozcan, ¿verdad, Lazio?).

Mira tú, con todo y eso Gerardo Martino no le puede asegurar un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022. Ahhh pero a diferencia del Tri, el cuadro azulcrema no podría garantizarle un lugar en su plantilla a Santi Giménez aunque quisiera.

El delantero mexicano se echó una buena plática con Werevertumorro para su podcast “Muy fuera de Lugar”, y ahí fue donde dejó claro que jamás se vestiría con el plumaje como hizo ‘Cabecita’ Rodríguez.

Cuando ‘Bebote’ mencionada que quién sabe qué puede pasar en el futuro, vino el comentario de que en una de esas volvía a la Liga MX con el América. La respuesta no pudo ser más contundente: “¡No! Eso sí nunca, nunca, nunca…”.

Justo por ahí le recordaron que ‘Cabecita’ Rodríguez también rechazaba la idea de vestirse de amarillo y mira cómo terminó la historia. Pero él está seguro de que no lo hará; es más, el propio Santi Giménez también le tiró a Agustín Marchesín por haber jugado con el América.

Y hablando del América, Santi Giménez también habló sobre cómo fue que se enteró del doloroso 7-0 para toda la afición celeste. Era de madrugada en Países Bajos por eso de la diferencia de horario, y el ‘Bebote’ creyó que se trataba de una emergencia familiar cuando le dieron el pitazo.

“Ese partido no lo pude ver porque entrenaba al día siguiente y fue a las 4am de aquí (Rotterdam). Estaba durmiendo con mi novia y ella se despertó diciendo: ‘¡No, no, no puede ser!’ y me espanté, pensé que había pasado algo con alguien cercano “, contó el mexicano.

“Le pedí que me dijera qué pasaba y me dijo: ‘Perdió Cruz Azul’ y sí le dije: ‘¡Ah, eso! No seas así, no me espantes’, pero me respondió que no era sólo la derrota, sino el marcador. Tomé mi celular, vi que quedaron 7-0 ¡y madres! Me quedé helado, no lo podía creer. Fue muy triste para mí porque soy aficionado del Azul desde niño y más contra América“.