Lo que necesitas saber: Santi Giménez llegó a cinco goles en cuatro partidos con el Feyennord

Apenas se completan cuatro jornadas en la Eredivise, y Santi Giménez ya es líder de goleo. Después de su primera temporada en Europa con el Feyenoord, el mexicano está demostrando que su cuota goleadora de la temporada 2022-23 o fue obra de la casualidad, pues ahora suma cinco tantos en sólo cuatro fechas y con ello ya es líder de goleo en la Eredivisie.

Giménez marcó un doblete frente al Utrecth, que ha comenzado la temporada con números negativos y esa fragilidad defensiva fue aprovechada por el delantero mexicano en el triunfo de su equipo 5-1, con lo cual llegó a ocho unidades de a poco comienza a recuperar terreno tras el arranque de temporada, marcado por dos empates.

Santi Giménez llegó a cinco goles

Sin embargo, no todo es positivo, pues Giménez tuvo que salir de la cancha a los 55 minutos debido a una lesión y en la Selección Mexicana están pendientes del reporte médico, pues podría causar baja para los amistosos, contra Australia y la poderosa Ubekistán (lo de poderosa es ironía).

El doblete de Santi Giménez

‘Chaquito’ marcó el 1-0 apenas a los siete minutos del partido tras anticiparse a la salida del portero luego de que un balón se coló hasta el área y apenas iniciado el segundo tiempo, armó una jugada individual que dio forma al 3-1, aunque el portero colaboró al atacar mal el balón.

¿Qué hay sobre la lesión de Santi Giménez?

Santi Giménez pidió el ingreso de las asistencias médicas tras dejarse caer sobre la cancha a los 53 minutos, y señaló molestias en la zona de la ingle de la pierna derecha, por lo cual salió de cambio.

Feyenoord no ha dado a conocer un parte médico, sin embargo, en caso de no ser grave, el club podría solicitar la baja de su jugador para la Fecha FIFA con la Selección Mexicana o al menos condicionar la participación del jugador, para que no dispute partidos completos.

