Lo que necesitas saber: El torneo regular de la Liga MX varonil inicia antes de acabar el Mundial 2026 y la Liga MX Femenil tendría nuevo formato

¿Quién podrá ayudarnos con la depresión post Mundial? ¡Pues nada menos que la bendita Liga MX! Ahora que termina la Copa del Mundo, venimos a recordar cuándo inicia tanto la rama varonil como la femenil.

Porque estamos en una era donde el futbol no para, y aunque debemos resignarnos a vivir sin el Mundial 2026, la Liga MX regresa antes de la final de la Copa del Mundo.

Checa con nosotros el calendario para saber a partir de cuándo volver a apoyar con todo a tu equipo.

Foto: MexSport

¿Cuándo inicia la Liga MX?

Lo dicho, la Liga MX regresa antes de que termine el Mundial 2026. Mientras la final de la Copa del Mundo será el 19 de julio, la bendita Liga MX arranca su torneo Apertura 2026 el 16 de julio.

Ese mismo día nos espera el regreso de los Potros de Hierro a Primera División, ocupando el lugar del Mazatlán.

El inicio del torneo es el jueves 16 de julio con Necaxa vs Atlante y Tijuana vs Tigres.

con Necaxa vs Atlante y Tijuana vs Tigres. Cruz Azul debuta el 17 de julio contra San Luis, mientras que Pumas, Chivas y América juegan el 18 de julio; Pumas ante Pachuca, Chivas vs Toluca y América de visita en Querétaro.

El torneo regular termina el 22 de noviembre.

La liguilla comienza el 25 de noviembre y la final se puede jugar el 13 o el 27 de diciembre, dependiendo de lo que haga Toluca en la Copa Intercontinental.

Trofeo de la Liga MX / Foto: MexSport

¿Y cuándo inicia la Liga MX Femenil?

La Liga MX Femenil también regresa pronto y nos emociona porque se ha ganado un lugar entre las ligas más vistas del mundo gracias a su calidad y grandes partidos.

Nuestra Liga MX Femenil arranca el viernes 31 de julio, casi dos semanas después de que acabe el Mundial 2026. Además, se habla de que tendrá un nuevo formato con dos grupos y ya no un torneo regular de todas contra todas.

La Liga MX Femenil inicia el viernes 31 de julio , con partidos por confirmar.

, con partidos por confirmar. El nuevo formato sería con dos grupos , con 9 equipos por grupo, y donde clasifiquen a liguilla las 4 mejores de cada uno.

, con 9 equipos por grupo, y donde clasifiquen a liguilla las 4 mejores de cada uno. El grupo 1 estaría conformado por Tigres, Rayadas de Monterrey, Cruz Azul, Toluca, Bravas de Juárez, León, Atlante, Santos y Querétaro. En el grupo 2 quedarían América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, Atlas, Atlético de San Luis, Necaxa y Puebla.

Cada equipo jugaría contra todas las rivales de su grupo y contra 6 del otro, para un total de 14 jornadas en el torneo regular.

América vs Rayadas Liga MX Femenil / Mexsport

Así que ya lo sabes: Liga MX arranca el 16 de julio, Liga MX Femenil el 31 de julio. ¡Qué ya se acabe el Mundial y regrese el futbol mexicano! Ok, no.