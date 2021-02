¿Quién fue Santiago ‘Morro’ García y cuál era su relación con el futbol mexicano?

El futbol argentino volvió al luto poco más de dos meses después de la muerte de Diego Armando Maradona, pero también ensombreció al balompié uruguayo, pues el jugador charrúa de 30 años de edad, Santiago Damián García, conocido como ‘El Morro’, falleció en la comunidad de Mendoza, Argentina.

De acuerdo con información del diario Olé, encontraron su cuerpo sobre la cama de su departamento y al lado había un arma. Murió de un disparo en el parietal derecho, por lo que las investigaciones apuntan al suicidio.

¿Quién fue el ‘Morro’ García’?

El futbolista nació el 14 de septiembre de 1990 en Montevideo, Uruguay, y debutó como futbolista profesional a los 18 años de edad, con el Nacional de Uruguay, con el que marcó 46 goles en poco más de 100 partidos y en 2011 comenzó su andar en el extranjero.

Durante un año jugó en Brasil para el Paranaense, al que sólo aportó dos goles, por lo que probó suerte en Turquía con el Kasimpasa, con el que apenas jugó tres partidos, en los que hizo dos goles.

En 2013 regresó al Nacional, pero tampoco tuvo un buen rendimiento y fichó con el River Plate uruguayo, con el que otra vez comenzó a despuntar, de modo que en 2016 volvió a salir de su país para jugar con Godoy Cruz de Argentina.

Con este equipo se convirtió en ídolo, con 51 goles en 119 partidos. Con esta cifra es el segundo máximo goleador en la historia del equipo de Mendoza.

Relación con el futbol mexicano

Gracias a su rendimiento con Godoy Cruz, el ‘Morro’ García estuvo en la mira de varios equipos, incluidos un par de conjuntos mexicanos: Cruz Azul y Toluca. Con los escarlatas ya había un acuerdo cerrado con Godoy Cruz, pero el uruguayo se negó a jugar en el futbol mexicano.

Toluca incluso ya había anunciado el fichaje, pero el 29 de diciembre, el club mexicano informó que el jugador había fallado a la ética, por lo que finalmente el uruguayo no llegaría al equipo.

‘Morro’ García padecía depresión

En junio del 2019 ofreció una entrevista en la que se encuentra el motivo por el que tal vez no quiso jugar en México y por el cual su vida terminó de manera trágica. El ‘Morro’ indicó que sufría depresión y que los problemas extracancha limitan el rendimiento de cualquier futbolista.

“Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Tuve varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento y no fue fácil”, dijo.

El 2020 fue complicado. Su rendimiento bajó, quedó fuera de varias convocatorias y perdió tanto la titularidad como el gafete de capitán. Los problemas con la directiva, que lo señaló por apatía y sobrepeso, terminaron por excluirlo del primer equipo.

Fue separado del primer equipo y padeció COVID

Su último partido lo jugó el 19 de diciembre de 2020, en la Copa Diego Armando Maradona, en la que Godoy Cruz cayó 3-0 ante Newell’s y su último gol lo hizo el 11 de febrero de 2020, contra Huracán, al cual venció 2-1.

Tras ser separado del primer equipo de Godoy Cruz, García se entrenaba solo. El 22 de enero del 2021 fue diagnosticado con coronavirus, el cual superó, aunque no pudo lidiar con la depresión. Se dice que se encontraba bajo tratamiento y extrañaba a su familia, en Uruguay, en especial a su hija a quien no veía desde hace meses debido a que Uruguay cerró sus fronteras por el coronavirus.

Sus familiares, desde Uruguay, fueron los que alertaron sobre el estado de Santiago García, pues tenía al menos tres días sin contestar el teléfono, por lo que el 6 de febrero la policía ingresó al departamento del futbolista, a quien finalmente encontraron sin vida.