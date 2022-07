El paso de Santiago Solari por América no terminó de la manera esperada, ya que no hubo títulos y en su último torneo predominaron las derrotas. Pero si hay algo que no convenció por completo al argentino en la Liga MX, fue el formato en el que no hay grandes ventajas al terminar líder general.

El director técnico recuerda su paso por Coapa de la mejor manera, agradeciendo a sus exdirigidos por lo que lograron. Sin embargo, también reconoce que hubo un poco más de justicia deportiva cuando se eliminó el gol de visitante.

“(El equipo) hizo el mejor año calendario de la historia del club en cuanto a resultados. Fue superlíder dos semestres seguidos. No tengo más que agradecimiento para con ellos y lamento que ese gran esfuerzo no haya sido coronado con un título.

“En el Clausura hicimos 38 puntos y luego empatamos la serie (con Pachuca). No perdimos, pero así era la regla en ese momento. Luego cambiaron la regla para intentar darle algo de justicia a las Liguillas. En el Apertura finalizamos superlíderes, pero en la vuelta de la serie tuvimos 20 minutos muy malos que el rival (Pumas) aprovechó y recibimos dos goles“, explicó Santiago Solari en entrevista con Súper Deportivo AM.

Mexsport

La propuesta de Santiago Solari a la Liga MX para reconocer al líder

Luego de aproximadamente 4 meses de haber salido del América, Santiago Solari mandó un recadito a la Liga MX. Tomando en cuenta que no pudo lograr un título y que la Liguilla es un torneo diferente a la fase regular, considera que podría existir cierto reconocimiento al líder general.

El timonel no propone eliminar la Fiesta Grande, pues cree que puede seguirse jugando; no obstante, considera que hace falta alguna distinción para aquella escuadra que suma más puntos tras 17 jornadas.

“Yo soy partidario de premiar al equipo que termina primero, por razones obvias. No veo el inconveniente en que se reconozca su premio al primero y jugar luego la Liguilla de la misma manera que se hace ahora; con sus cuartos, sus semis, su final y su campeón. Después incluso podrían jugar una copa entre ellos. Así, la Federación garantiza también que el mejor equipo lo represente en las competiciones internacionales“, indicó Solari.

Agencia Mexsport