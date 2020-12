La historia del futbol americano universitario quedó marcada recientemente por la participación de Sarah Fuller en el Power 5 y su huella pasará también en las vitrinas del Salón de la Fama ubicado en Atlanta, Georgia.

Si bien no se trata de una inducción, el reconocimiento a la también portera de las Commodores de Vanderbilt consiste en exponer jersey, casco y el resto de su uniforme con el número 32 que la acompañó al hacer historia.

On display @cfbhall is the uniform of @VandyFootball kicker @SarahFuller_27; who made history as the first female to play and score in a Power 5 college football game. Congrats Sarah and thank you for entrusting us with the safe keeping of this rich piece of history! #AnchorDown pic.twitter.com/Dy79gJJnZ6

— College Football Hall of Fame (@cfbhall) December 18, 2020