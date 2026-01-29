Seahawks vs Patriots: Supercomputadora predice al campeón del Super Bowl LX

Lo que necesitas saber: Esta supercomputadora lleva dos años seguidos acertando al campeón del Super Bowl

Seahawks o Patriots, sólo uno podrá escribir en su historia que ganó el Super Bowl LX. Predecir el futuro es imposible, pero una supercomputadora que suele ser acertada con eso de anticipar campeones ya tiene a su favorito.

Foto: Cuenta oficial “NFL” en Facebook

Supercomputadora predice al campeón del Super Bowl LX: Seahawks derrotará a Patriots

Vamos directo con la respuesta: De acuerdo con la supercomputadora de Opta Analyst, los Seattle Seahawks ganarán el Super Bowl LX, pero podría ser un juego más parejo de lo que se espera.

Su análisis le da un 50.58% de probabilidades de vencer a Nueva Inglaterra, mientras que Patriots llega con el 49.43% de chances. ¿Será que veremos el Super Bowl más parejo de la historia?

¿Cómo llega a esos porcentajes? Con base en números, estadísticas, jugadores y más datos, hacen cierto número de simulaciones del Super Bowl LX, y según las veces que gane uno u otro equipo, se le asigna el porcentaje de probabilidades. Esto es, Seahawks ganó el 50.58% de las veces que se simuló el partido.

Foto: Cuenta oficial “Seattle Seahawks” en Facebook

¿Qué tan confiable es esta supercomputadora? Pues predijo correctamente que Eagles vencería a Chiefs el año pasado; de hecho llevan dos años seguidos atinando al campeón, pues también anticiparon que los propios Chiefs ganarían el Super Bowl en 2024.

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

Cabe mencionar que si Seahawks hace válido el pronóstico y gana el Super Bowl LX, romperían la maldición del uniforme blanco, convirtiéndose apenas en el cuarto equipo que gana el Vince Lombardi jugando “de color” desde 2005.

Foto: Cuenta oficial “Seattle Seahawks” en Facebook

Pero bueno, eso lo sabremos hasta el próximo domingo 8 de febrero, cuando Seahawks y Patriots jueguen el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (AQUÍ todos los detalles como fecha, horario y hasta boletos).

