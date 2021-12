Crack nivel: Las acciones de Sebastian Vettel en el GP de Arabia en busca de la igualdad

La llegada de la Fórmula 1 a Arabia Saudita no solo representa velocidad y la pelea por el título, algo que Sebastian Vettel sabe a la perfección. El piloto de Aston Martin ha manifestado su postura fuera de la pista y además de llevarse millones de halagos, marca una diferencia importante en lo social.

Antes de la Práctica 1, el alemán rentó una pista de karting e invito a correr a siete mujeres. #RaceForWomen permitió que Vettel conociera la situación en el país desde el punto de vista más único.

“Traté de pasarles un poco de mi experiencia en la vida y la pista para que su confianza crezca. Obviamente, en Arabia Saudita las mujeres tienen permitido manejar desde 2017 y algunas tienen su licencia pero otras no. Algunas son fans de la Fórmula 1, otras no habían tenido nada que ver con el automovilismo hasta hoy“, explicó el cuatro veces campeón del mundo.

También es cierto que Sebastian Vettel no es el único que busca generar un cambio en Arabia, pues Lewis Hamilton aseguró sentirse incómodo al correr en un país que no respeta los derechos humanos. Sin embargo, el alemán de Aston Martin agregó que los pilotos tienen una perspectiva muy diferente por los países en los que nacieron o en los que viven.

“Tengo que decir que todas sus historias me inspiraron, sus antecedentes y su positividad sobre cambiar el país. Es cierto que si vemos a través de los ojos de un europeo hay mucho por cambiar, pero también es cierto que algunas cosas están cambiando y eso hace la diferencia. Es difícil venir a un país por pocos días y juzgar“, agregó Vettel.

Haber conocido a un grupo de mujeres en la pista no es el único gran gesto de Sebastian Vettel en Arabia. El hashtag #RaceForWomen también aparece en el casco que el piloto de Aston Martin usará durante todo el fin de semana de actividad y eso es solo el comienzo.

Al igual que la mayor parte de su país, Vettel defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+ a capa y espada. En carreras anteriores como Hungría, se manifestó a favor de esta lucha por las restricciones que existen en esa nación. Ahora hizo algo similar en la penúltima fecha del año, con unos tenis icónicos que fueron notados por los fans.

En su conferencia de prensa en Arabia junto a Alonso, Sebastian Vettel lució unos Converse blancos que también presumen la bandera arcoíris para demostrar su apoyo y solidaridad.

I’ve just given Seb Vettel his pre-race media briefing. He was wearing these again. What a guy! What an #LGBTQ+ ally! #WeRaceAsOne pic.twitter.com/95uLJIiSp6

— Matt Bishop 🏳️‍🌈 (@TheBishF1) December 2, 2021