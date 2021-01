¡Ganan terreno! 6 mujeres dirigirán en el Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil

Es imposible negar que vivimos momentos importantes para la mujer en el deporte y la Liga MX Femenil no se queda atrás: el torneo Guardianes 2021 tendrá la mayor cantidad de entrenadoras desde que se creó la competencia.

Carla Rossi, Toña Is, Scarlett Anaya, Ileana Dávila, Fabiola Vargas y Ana Cristina González tomarán lugar en los banquillos de Querétaro, Pachuca, León, Pumas, Necaxa y FC Juárez durante una campaña que quedará marcada en la historia.

Mientras algunas son viejas conocidas del futbol en México, otras vivirán su primera experiencia como estrategas e incluso hay nombres que ya presumen reconocimientos internacionales, pero si todavía no las conoces, te traemos los datos que debes saber sobre cada una.

La histórica Carla Rossi

Oriunda de Guadalajara, Jalisco, y con raíces argentinas e italianas, Carla Rossi es una de las pioneras de la dirección técnica en el futbol femenil mexicano. Antes fue jugadora y seleccionada nacional durante la gestión de Leonardo Cuéllar.

Dirigió a las Leonas Negras de la UDG entre 2016 y 2017; su aventura en la Liga MX Femenil comenzó con las Xolas de Tijuana en el Apertura 2019 y sin importar la eliminación en cuartos de final, dejó huella al llevar al equipo a su primera Liguilla.

La DT arrancó el Clausura 2020 y después de la cancelación por la crisis sanitaria de COVID-19 terminó su proyecto en la Frontera, así que Gallos Blancos aprovechó para firmarla de cara al Guardianes 2020, un torneo histórico.

Lo que al principio no pintaba bien para el Querétaro, terminó de la mejor manera con su primera participación en la Fiesta Grande: eliminaron al Atlas de forma dramática en cuartos y a pesar de que cayeron en semifinales, sorprendieron a todos.

El desempeño de las blanquiazules se convirtió en un ejemplo para el ejemplo varonil, dicho por el técnico Héctor Altamirano en entrevista con PressPort; sin embargo, la exigencia incrementará para el Guardianes 2021.

Toña Is, la primera extranjera de la Liga MX Femenil

La española se robó los reflectores durante las últimas semanas, ya que antes no había llegado ningún DT extranjero o extranjera a los equipos femeniles. Suplirá a Eva Espejo, quien dirigió a las Tuzas del Pachuca durante poco más de tres años.

Eva permanecerá en el club como directora deportiva y en conjunto con Toña Is, encabezará uno de los proyectos más ambiciosos de la Liga Femenil. Si bien ya se les consideraba un equipo fuerte, los refuerzos y la nueva administración ilusionan todavía más a la afición.

La historia de Is es bastante extensa, su experiencia en las canchas va más allá de los banquillos y como futbolista es pionera en su país. Si aún no has leído sobre ella, por acá te dejamos un texto que incluye hasta su etapa como policía:

Scarlett Anaya, la recién llegada

Scarlett Parada Anaya estudió en la Preparatoria 9 de la Universidad de Guadalajara y posteriormente se graduó como Licenciada en Pedagogía e Innovación Educativa; asimismo, fue Auxiliar Operativa de la Selección Mexicana.

Con el Tri, desempeñaba sus funciones principales durante las visorias de la Academia FIFA, que buscan incorporar jugadoras para la categoría Sub 15 y de momento se encuentran suspendidas por la pandemia.

En 2019 ejerció como directora deportiva del Centro de Alto Rendimiento Scar Futbol en Tonalá, Jalisco y comenzará su travesía en la Liga MX Femenil con las esmeraldas de León, un equipo al que consideró desmotivado después de los últimos torneos.

Su principal objetivo será regresar a la Liguilla y, por supuesto, pelear de tú a tú contra los clubes más poderosos: Tigres, Monterrey, América, Chivas y Pachuca.

La DT Scarlett Anaya tendrá su primera oportunidad para dirigir a @clubleonfemenil. El objetivo: Emular a aquella Fiera que se metió a las Fases Finales del CL19.#VamosPorEllas ⚽🎀 #Propositos2021 pic.twitter.com/ce5UbNEI79 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) January 2, 2021

Ileana Dávila, otra experimentada en la Liga Femenil

Muchas veces conocemos a los entrenadores por el carácter que muestran en cada compromiso y este es el caso de Ileana Dávila, líder de Pumas. Su intensidad la ha caracterizado desde 2017 y quiere conquistar su primer título de Liga.

Mexsport

Su historia empezó al graduarse de un curso para ser estratega y ante la sorpresa de ser la única mujer, pudo sentirse orgullosa al final. De los más de 200 alumnos que empezaron, sólo aprobaron 30 y se graduaron siete, incluyéndola a ella.

Años después consiguió trabajo en el Club Universidad como utilera del primer equipo y la suerte, o tal vez el destino, provocaron que se anunciara la creación de la Liga MX Femenil a los pocos meses de haber iniciado.

Luego de seis torneos completos y uno cancelado, Dávila tiene algunas cuentas pendientes con los aficionados auriazules, pues a pesar de clasificar a varias Liguillas, el campeonato se niega a la escuadra felina.

Fabiola Vargas, en busca de mejorar

Fabiola Vargas dirige a las Centellas del Necaxa desde 2018. Nació en la Ciudad de México en 1975 y tuvo gusto por los deportes desde muy joven, pero decidió dedicarse al futbol cuando tenía aproximadamente 17 años.

Un resumen de mi carrera como futbolista….🦵⚽️ pic.twitter.com/WPVT8rjBCH — D.T. Fabiola Vargas (@vargasfabiola) March 26, 2020

Sin embargo, se rompió los ligamentos y la fuerte lesión la llevó a colgar los botines en 2001, así que comenzó a prepararse para convertirse en directora técnica en Guadalajara. Se graduó en 2003, para después trabajar en distintos equipos semiprofesionales.

Presume una carrera técnica en Informática Administrativa, es amante de los perros y aunque sus resultados con la escuadra de Aguascalientes no han sido los esperados, la directiva mantiene la confianza en ella para seguir adelante.

En total ha dirigido 61 partidos, de los cuales ganó cinco, empató 14 y perdió 42. Con estas estadísticas, su meta durante el 2021 será elevar el nivel de las Centellas y acercarlas lo más que se pueda a la Fiesta Grande de la Liga MX Femenil.

Ana Cristina González: nuevo rostro

Las Bravas de Juárez también estrenarán DT tras la salida de Gabino Amparan. Ana González no es una desconocida, pues formó parte del cuerpo técnico de Eva Espejo en Pachuca durante tres torneos.

“Jugué mucho tiempo, fui defensa central y casi toda mi carrera fue con la Universidad de Guadalajara, mi alma máter. De entrenadora empecé en Chivas San Rafael y luego vienen proyectos con la Universidad Panamericana”, relató la DT tras su presentación.

Su debut en los banquillos de la Liga MX Femenil llegará el 11 de enero en la visita de las Bravas a Chivas; en casa, se presentará hasta la Jornada 3, el 23 de enero contra las Tuzas, así que ese seguramente será un duelo muy emotivo.