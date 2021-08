Buenas noticias: La Selección Femenil de Afganistán fue evacuada del país

Luego de varios días de incertidumbre y miedo, las futbolistas de la Selección Femenil de Afganistán pudieron salir de su país. Más de 75 personas fueron evacuadas por el gobierno australiano; el vuelo incluyó a las futbolistas e incluso a algunos de sus familiares.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) dio a conocer la situación a través de un comunicado. Además, reconoció el trabajo de ex atletas, entrenadoras y activistas como Khalida Popal, Kelly Lindsey, Nikki Dryden, Alison Battisson, Haley Carter y Craig Foster.

Popal formó parte de la generación que abrió las puertas a la Selección Femenil de Afganistán y consecuencia de ello, fue perseguida y amenazada de muerte. Desde Dinamarca, su hogar, la ex jugadora sigue la lucha por los derechos de la mujer en el deporte y busco una alternativa para sus colegas.

“Los últimos días han sido extremadamente estresantes, pero hoy hemos logrado una importante victoria. Las futbolistas han sido valientes y fuertes en un momento de crisis y esperamos que tengan una vida mejor fuera de Afganistán. Aun queda mucho trabajo por hacer. El futbol femenil es una familia y debemos asegurarnos de que todos estén a salvo“, expresó la activista.

El camino todavía es largo y hay muchos pasos que dar antes de encontrar seguridad para todos. Por ello, los abogados y directivos de la FIFPro mantienen contacto con países como Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña para encontrar un nuevo comienzo.

Sleepless nights, being on the call all the time answering questions. Handling media, motiving players to keep fighting & not give up even there were gunfires, they were beaten. Was tough. The 75 players and some family members are out of Afghanistan. Teamwork. Work continues. pic.twitter.com/wv5WUF10Wd

— Khalida Popal (@khalida_popal) August 24, 2021