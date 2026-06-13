Lo que necesitas saber: La Selección de Inglaterra debuta el miércoles contra Ghana

La Selección de Inglaterra sufrió un robo previo a su debut en el Mundial, de modo que se perdieron tachones, balones y otros artículos de entrenamiento en Kansas City, Estados Unidos, donde tienen su base. La buena noticia es que la mayoría del materia sustraído ya fue recuperado, pero qué pena con las visitas.

Kansas City ya había prendido los focos días antes de la llagada de Inglaterra cuando se dio a conocer un tiroteo en una zona relativamente cerca de la base del equipo británico, que se encuentra en Swope Soccer Village.

Lo que se sabe sobre el robo a la Selección de Inglaterra en Kansas City

Hasta el momento se sabe que el robo ocurrió el viernes 13 de junio y que fueron extraídos de una furgoneta, misma que transportaba principalmente los tachones de los jugadores de la Selección de Inglaterra, así como balones y pizarras.

Playera de Harry Kane / FB England Football Team

De acuerdo con información de The Athletic, la furgoneta se trasladaba de Florida, donde se realizó la primera parte de la concentración del combinado británico, hacia Kansas City, donde tiene su base mundialista.

Ya se recuperó el material robado y hay dos detenidos

Ante esta situación se inició una investigación sobre el hecho con las autoridades de Kansas City, pero ya se consideraba la opción de reponer el material robado, aunque este plan B no fue necesario ya que se dio a conocer que el material robado ya fue recuperado.

Asimismo se indica que hay dos personas sospechosas detenidas en la misma ciudad donde también se hospedarán las selecciones de Países Bajos y de Argentina.

American police are investigating, after a significant amount of England’s kit was stolen en route to their new training base in Kansas City.



Sky Sports News has been told that the majority of the kit has now been recovered pic.twitter.com/cVdMjRjxIY — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 13, 2026

Inglaterra debutará en el Mundial el próximo miércoles contra la Selección de Croacia, en Arlington, Texas, en actividad del Grupo L, en que también se encuentran Ghana y Panamá.