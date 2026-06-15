Qué significa la señal que hizo el árbitro Shaun Evans en el Mundial 2026 como para pedir expulsarlo

Lo que necesitas saber: El silbante explicó que no hizo la señal deliberadamente y la FIFA lo exoneró

Shaun Evans se metió en camisa de once varas en pleno Mundial 2026. ¿Viste el Alemania vs Curazao? Entonces quizá notaste que hizo una señal con la mano cuando la cámara enfocó al cuerpo arbitral del VAR para ese partido.

En caso de que no, bueno, te contamos sus posibles significados y la razón por la que incluso se pidió expulsarlo de la Copa del Mundo por ese gesto.

Foto: Captura al video de @TottenhamBrasil

Shaun Evans y la señal que hizo en el Alemania vs Curazao del Mundial 2026

El árbitro Shaun Evans colocó sus dedos a modo de formar un círculo con su índice y el pulgar, dejando estirados el resto de sus dedos. ¿Qué significa?

El significado inofensivo y hasta humorístico, es que se trata del jueguito ese de poner así la mano por debajo de la cintura, para luego darle un golpe en el hombro a quien lo mire.

El significado serio y muy preocupante, es que quiso formar un OK invertido, señal usada por grupos que defienden la supremacía blanca (o sea, racismo).

No es poca cosa; la Liga Antidifamación (Anti-Defamation League) designó esa señal con la mano como símbolo de odio. De hecho, la red contra el racismo en el futbol de Europa, la Fare Network, pidió que el árbitro Shaun Evans no tenga más labor en el Mundial 2026.

“El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se asemeja claramente a un ‘OK’ invertido usado como símbolo de ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha. Está claro que este oficial no debería tener ningún papel adicional en este Mundial”, señalan, según cita la agencia AP.

El árbitro Shaun Evans explica su señal con la mano

Pero bueno, siempre hay que escuchar las dos versiones antes de dar un veredicto. La FIFA exigió explicaciones al silbante australiano y ya las obtuvo.

De acuerdo con su versión, citada por la BBC, no tenía intención de reflejar ninguna postura política, social, o mandar ningún tipo de mensaje.

“La cobertura mediática que ha recibido este incidente simplemente no refleja quién soy. Por supuesto, entiendo cómo se ha interpretado el gesto y lo lamento, sin embargo, quiero ser muy claro y afirmar categóricamente que no hice el gesto con la mano sugerido a sabiendas ni deliberadamente “, dijo, asegurando que se trató de un “tic involuntario y subconsciente”.

FIFA exonera al árbitro Shaun Evans

Tras las investigaciones, FIFA no encontró cómo culparlo de violar su código de Ética, por lo que volveremos a ver a Shaun Evans en el Mundial 2026.

Sin embargo, parece que su señal sí provocó cambios en las transmisiones, pues luego de su incidente, los árbitros del VAR han aparecido mirando el monitor en lugar de mirar hacia la cámara como sucedía hasta el Alemania vs Curazao. Al menos así pasó en los siguientes tres partidos.