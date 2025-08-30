Lo que necesitas saber: La pregunta es ¿Veremos a Sergio Ramos dedicarle una canción al Monterrey?

Un nuevo cantante ha nacido en la Liga Mx. Sergio Ramos no tiene suficiente con brillar y liderar al Rayados, también quiere probar suerte en el mundo de la música.

Es más, ya anunció el lanzamiento de su primera canción titulada ‘Cibeles’. En ella deja muuuy en claro que olvidar al Real Madrid es imposible. Y acá les vamos a decir cuándo y dónde se estrena.

Sergio Ramos lanotó para Monterrey en el Mundial de Clubes. Foto: Rayados (Facebook)

¿Cuándo se estrena la canción de Sergio Ramos?

Sergio Ramos estrenará ‘Cibeles’ el domingo 31 de agosto en su canal de Youtube a las 12:00 hrs, tiempo de México.

¿Cuándo? Domingo 31 de agosto 2025

¿Dónde? Youtube, canal oficial de Sergio Ramos

¿A qué hora? 12:00 hrs, tiempo de México

En el adelanto podemos ver varias imágenes del español durante sus años con el Real Madrid, al mismo tiempo que lo escuchamos cantar:

“Hay cosas que no te dije que todavía me duelen, yo nunca quise irme, tu me pediste que vuele”

Lo que nos deja muy claro una cosa. Sergio Ramos no olvida al Real Madrid, su amor por el equipo es tanto que además de trofeos, goles y partidos inolvidables decidió plasmarlo en una canción.

Veremos si es bueno para cantar como para jugar. Aunque la pregunta es ¿Lo le dedicará también una canción al Monterrey? O eso solo aplica para la ex insuperable.