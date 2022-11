Los Philadelphia Phillies y los Houston Astros protagonizan la Serie Mundial del 2022 después de un largo camino en la temporada en Grandes Ligas. Philadelphia está de regreso después de 13 años, tras aquella serie perdida ante los New York Yankees y buscan volver a ganarla luego de 14.

En tanto los Astros repiten tras caer ante los Atlanta Braves en 2021 y quieren ganar la corona una vez más, pero ahora sin trampas, como en 2017, tras el escándalo del robo de señales, y para ello ambas franquicias han invertido millones y millones.

¿Con dinero bailan… los campeones?

En los últimos años, las fuertes inversiones se relacionan con los grandes éxitos, aunque no siempre la franquicia con la mayor inversión financiera es la que consigue títulos, y aplica no sólo en la MLB, sino en otros deportes, pero lo que sí es un hecho es que las escasas inversiones o malas inversiones, no producen títulos.

Foto: Getty Images

Ejemplos como el de Leicester ganado la Premier League con una de las nóminas más “humildes” se ven cada vez menos.

Las nóminas más grandes de la MLB

En el caso de los dos contendientes en el Clásico de Otoño, Phillies y Astros forman parte de la lista del top 10, aunque no son las nóminas más altas. El top 3 de la MLB está conformada por los dos equipos de Nueva York y los Dodgers, mientras que en el cuarto sitio se encuentra Philadelphia.

Para encontrar a los Astros hay que bajar hasta el novenos sitio, de modo que si de inversión hablamos, la condición de favorito recae sobre los Phillies, al igual que la presión.

Equipo Nómina 2022 New York Yankees 282.7 millones de dólares Los Angeles Dodgers 275.6 millones de dólares New York Mets 264.9 millones de dólares Phillies Philadelphia 255.1 millones de dólares Padres de San Diego 237.6 millones de dólares

Getty images

Una Serie Mundial de 448 millones de dólares

Philadelphia ha abierto la cartera para reclamar un lugar entre las mejores franquicias, y de momento lo ha logrado en cuanto a lo económico, ahora sólo falta lo deportivo, tras pagar 191.7 millones de dólares sólo en salarios base.

Para la actual temporada, los Phillies han invertido esta cantidad para pagar los salarios de sus 26 jugadores, pero si a esto agregamos salarios retenidos y de jugadores lesionados, la suma crece a 255.1 millones de dólares, de acuerdo con spotrac.

Respecto a los Astros, la inversión en salarios base en la actual temporada es de 144.9 millones de dólares, pero ésta crece con retenciones y lesiones a 192.9 millones de dólares.

Si sumamos ambas cantidades tendremos una inversión de 448 millones de dólares en ambas plantillas para la actual temporada.

Getty Images

Los jugadores mejor pagados de cada equipo

Astros Phillies José Altuve: 26 millones Bryce Harper: 26 millones Justin Verlander: 25 millones Zack Wheeler: 26 millones Lance McCullers: 15.2 millones Nick Castellanos: 23.8 millones Will Smith: 13 millones Noah Syndergaard: 20 millones Alex Bregmann: 11 millones Kyle Schwarber: 19 20 millones *Cifras en dólares