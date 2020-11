Setién confiesa afición por el Madrid y experiencia con Messi: “Es complicado de gestionar”

Por primera vez desde que fue sustituido como técnico del Barcelona, con el cual no ganó ningún titulo, Quique Setién rompió su silencio en una entrevista con el diario El País, sin embargo, el estratega o charló con algún periodista, sino con el extimonel de la Selección de España, Vicente del Bosque, a quien le confesó, entre otras cosas, lo difícil que fue tratar con Lionel Messi.

La primera gran confesión de Setién fue su afición de niño por el Real Madrid, aunque ya dentro del mundo del futbol se sintió más identificado con la filosofía y el estilo del Barcelona, por lo que se dijo un seguidor del cruyffismo, que prioriza la posesión y traslado del balón con una clara tendencia ofensiva.

“Me abrió los ojos que cuando jugábamos contra el Barça de Cruyff te pasabas el partido corriendo detrás del balón. Pasas 80 minutos así y te preguntas cómo consiguen que el contrario no tenga la pelota durante tanto tiempo. Entonces me di cuenta de que eso era lo que quería”, dijo el timonel.

Messi es un jugador difícil de gestionar

Con esta filosofía, Setién fue aprobado para llegar al Barcelona tras el cese de Ernesto Valverde. Durante las conferencias de prensa llenó de elogios a Lionel Messi y durante la reunión con Del Bosque se mantuvo igual, pero también compartió que el argentino es un jugador difícil de gestionar, tanto dentro como fuera del campo.

“Messi es el mejor de todos los tiempos. Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan”, comentó.

Las miradas del 10

Setién describió a Messi como un futbolista reservado, pero que dice todo con la mirada. Gerardo Martino, actual técnico de la Selección Mexicana, dijo alguna ves que Messi le decía con la mirada que podía hacer una llamada al presidente del club para pedir el cambio de estratega. “Ya sé que si llamas al presidente me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días”, dijo el ‘Tata’.

Dentro de la cancha, Setién asegura que Messi es un jugador ansioso por jugar y ganar todo, por lo que el argentino suele molestarse con todo aquel entrenador que lo saca de un partido o que decide iniciar un partido con él en la banca. Y esta situación no sólo la ha sufrido Setién, sino Josep Guardiola, Gerardo Martino, Luis Enrique y Ernesto Valverde.

“La exigencia tan bestial que hoy existe en el futbol le ha imbuido a él y a otros muchos que necesitan vencer permanentemente. Pero, claro, para ganar tú no puedes utilizar todo. Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado…”, mencionó.

Las diferencias con Sarabia

Otro de los capítulos que molestaban a Messi era la huracán en el que se convertía el asistente Eder Sarabia, a quien el argentino ignoraba durante las charlas en la pausa de hidratación. En ocasiones, Sarabia era quien más estaba en movimiento en el área técnica que el propio Setién.

“El primer día expliqué a los futbolistas cómo era Eder. Les dije que el primero que le tenía que aguantar era yo. Es un chaval que tiene energía pura, que vive el futbol con intensidad, pero que es como es”, dijo.

Por ahora Setién no va a dirigir

Después de la experiencia de ocho meses con el Barça y la goleada 8-2 ante el Bayern Munich, Setién aseguró que por el momento no tiene la intención de dirigir a un equipo.

“Quedas tremendamente dañado, pasas a la historia del Barça con esa derrota”, compartió y de paso confesó que la directiva ya había decidido cesarlo antes del juego contra los bávaros. “La decisión ya estaba tomada antes del 2-8. Me enteré de todo”.