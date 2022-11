La jornada final de Champions League trajo pocas emociones, la verdad, porque muchas cosas ya estaban definidas y uno que otro equipo ya no querían arriesgar de más.

Peeeeeeeeeero, eso no quiere decir que uno que otro equipo encontró el fracaso total en esta temporada de Shempions. Aquí es donde encontramos al Atlético de Madrid.

Que si ya es feo para equipos como el Barcelona o el Ajax irse a Europa League, es todavía peor quedar en la posición en la que está el Atleti, que se quedó afuera de todos los torneos por ser el peor de su grupo.

Y, en la otra cara de la moneda nos encontramos al Bayern Munich, que termina la fase de grupos de la Champions League como el mejor equipo de todo el certamen, porque es el único que ganó todos sus partidos.

Misma misión tenía el Napoli, que si ganaba en Anfield United podría ser el segundo equipo de la fase de grupos que gana todos sus partidos, pero el Liverpool no le dejó el camino tan fácil.

Foto: Getty Images

El resumen de los partidos de Champions League

Bayern el mejor equipo de toda la fase de grupo

Un partido de mero trámite, porque realmente ya no importaba qué sucedería en el Allianz Arena, el Bayern Munich sería el primer lugar de grupo sí o sí.

Pero, la competitividad del conjunto bávaro es de no perder ningún partido, incluso, cuando ya no hay nada en juego. Lautaro Martínez demostró que para la ofensiva es un crack, pero en la defensa no marca a nadie.

El Barcelona con la victoria de la honra en Champions League

Las maletas de la Europa League ya estaban hechas para el Barcelona, que sólo quería despedirse de la Champions League con una victoria para toda su afición.

El Viktoria Plzen que es una lágrima, no pudo de local contra uno de los peores Barcelona’s en la historia. Hasta Marcos Alonso y Ferran Torres encontraron goles, por lo que el conjunto croata es casi casi como un levanta muertos.

Pablito Torre debutó como goleador en Champions League para el Barcelona, algo sumamente positivo para el conjunto de Xavi Hernández.

La locura del grupo D en la Champions League

En 90 minutos, los cuatro equipos del grupo pasaron de estar eliminados a estar calificados, obviamente con ciertas combinaciones de resultados. Finalmente, el Sporting de Lisboa se quedó en Europa League.

El que comenzó como ganando, terminaría diciendo adiós. Marsella ganaba y clasificaba, después le empataron los Spurts y le terminarían remonatando, dejando al equipo francés fuera de toda competencia europea.

Tottenham estuvo en Europa League y alcanzó a empatar para clasificar como segundo. El ganón fue el Eintracht, que pasó del cuarto lugar al primero a 30 minutos del final.

Liverpool gana, pero no le alcanza

Los ‘Reds’ necesitaban golear al Napoli, algo que no ha hecho nadie esta temporada. El conjunto napolitano no se echó para atrás y también buscó el resultado, pero no aguantó hasta el final.

Foto: Getty Images

Todos los resultados de la Champions

Equipo Resultado Equipo Bayer Leverkusen 0-0 Brujas Porto 2-1 Atlético de Madrid Bayern Munich 2-0 Internazionale Milano Liverpool 2-0 Napoli Marsella 1-2 Tottenham Viktoria Plzen 2-4 Barcelona Rangers 1-3 Ajax Sporting de Lisboa 1-2 Eintracht Frankfurt