¿Cómo, cuándo y dónde ver el sorteo de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio?

La Selección Mexicana se clasificó a los Juegos Olímpicos por tercera ocasión consecutiva después de vencer a la Selección de Canadá en las semifinales del torneo preolímpico de la Concacaf, por lo que buscará repetir la hazaña de Londres 2012, cuando conquistó la medalla de oro.

Ahora, el conjunto mexicano tiene pendiente el partido contra Honduras en la final del torneo de la Concacaf, el cual definirá al campeón del torneo y días después conocerá a sus rivales en la justa veraniega.

La FIFA avala el torneo olímpico de futbol, por lo que como organismo tiene responsabilidad en el sorteo, por lo que transmitirá el sorteo, el cual se realizará el próximo 21 de abril a las 3:00 horas, así que habrá que madrugar.

Por acá te dejamos el link para ver en vivo el sorteo, en el que México conocer a sus rivales en la fase de grupos, además se definirán los grupos del torneo de futbol femenil, al que la Selección Mexicana no clasificó.

El único equipo ya sembrado es el anfitrión Japón, que será cabeza de serie en el Grupo A.

⚽️ #OlympicFootball Draw

📅 21 April

⏲️ 10:00 CET

📍 Home of FIFA, Zurich

📽️ We’ll be streaming live as the @Tokyo2020 hopefuls find out who they will be facing at this year’s @Olympics 🏅

ℹ️👉 https://t.co/ecXeUx2qwD pic.twitter.com/NAzht8H6kk

— FIFA.com (@FIFAcom) March 22, 2021