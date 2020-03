A falta de Premier League, Southampton y Manchester City jugaron ‘gato’ en Twitter

Tal parece que los aficionados del deporte no son los únicos ‘aburridos’ a falta de partidos en Europa y es que el Manchester City y Southampton aparentemente tampoco tienen nada que hacer, por lo que sin actividad dentro de la Premier League, ambos conjuntos se echaron una partida de ‘gato’ en Twitter y fue de lo más divertido y original.

Los casos confirmados de coronavirus alrededor del mundo siguen en aumento, hecho que ha paralizado distintos ámbitos, incluido el deporte, pues ligas como la Serie A, Bundesliga, Ligue 1, La Liga y obvio, la Premier League, han suspendido sus partidos hasta nuevo aviso.

Lo único que podemos disfrutar hoy en día es la gloriosa Liga MX, misma que está en ‘veremos’ si continuará jugándose como hasta ahora o no, pues habrá una reunión donde se determinará eso y de igual forma si se adelanta la jornada 11 del torneo, por lo que de mientras es mejor buscar que hacer… como el Manchester City y Southampton.

Hey, @NorwichCityFC! 👋 We might as well have a game of something! Your move… pic.twitter.com/QPTYqkSy3U — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

La cosa estuvo así. Southampton retó al Norwich City a jugar ‘gato’ con ellos en Twitter pero lamentablemente nunca se presentaron, pues dejaron a los ‘Saints’ con el tablero vacío y ante esta situación había que buscar a otro rival; Manchester City se ofreció.

Unprecedented scenes here, as a controversial substitution is made right at the start of the second half… 🔛 @ManCity

⬅️ @NorwichCityFC https://t.co/mlYjantLpi — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

Southampton anunció que al ‘medio tiempo’ no hubo respuesta del Norwich por lo que el Manchester City entraba en su lugar y ahí comenzó este ‘ajetreado’ duelo de ‘gato’ donde los fanáticos fueron los más divertidos.

Comenzó el Southampton, respondió el City, una vez más los Saints y así hasta que se llenaron las 9 casillas. Lamentablemente hubo un empate, sólo se jugó una ronda, los fanáticos esperaban una más para ver a un posible ganador pero los clubes de la Premier League no quisieron.

Fanáticos de ambos clubes se animaron a hacer sus propios tableros y los retaron pero ya no hubo respuesta ni del Manchester City ni Southampton. Este divertido reto del ‘gato’ fue efímero pero sorpresivo.

La temporada de la Premier League sigue en duda; se supone que se reiniciará el próximo 4 de abril pero no hay certeza de ello, por lo que ante una junta que habrá la próxima semana, se anunciará que sigue para esta liga que tiene al Liverpool como futuro campeón.