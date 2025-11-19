Lo que necesitas saber: En toda su historia, Jamaica solo ha participado en un Mundial; Francia 1998. Podría jugar su segunda Copa del Mundo en el 2026 si gana en el repechaje.

A diferencia de Miguel Herrera y varios entrenadores más que fracasaron en su objetivo de clasificar al Mundial 2026, Steve McClaren renunció a la Selección de Jamaica tras no conseguir la clasificación directa a la Copa del Mundo.

Y ojo, McClaren tomó la decisión de hacerse a un lado con todo y que los ‘Reggae Boyz’ lograron meterse al repechaje y todavía tienen amplias esperanzas de clasificar.

Mientras algunos entrenadores dejan su futuro en manos de las directivas, Steve asume la responsabilidad de dirigir a un equipo y enfrentar las consecuencias de sus resultados, sean buenos o malos.

Steve McClaren renuncia como entrenador de Jamaica

Jamaica era el amplio favorito para clasificar de forma directa al Mundial 2026 como líder del Grupo B. Todo pintaba para que fuera el mejor equipo entre Curazao, Bermuda y Trinidad y Tobago.

Sin embargo, la historia fue completamente diferente. Curazao, primer lugar de grupo con 12 puntos, se quedó con el boleto directo al Mundial y condenó a los jamaiquinos (segundos con 11 puntos) a pelear por un lugar en la repesca.

Grupo B | Eliminatorias Mundialistas Concacaf

Curazao: 12 pts

Jamaica: 11 pts

Trinidad y Tobago: 7 pts

Bermudas: 1 pt

Y aunque siguen en la competencia, fracasaron en su intento principal, por lo que Steve McClaren decidió renunciar a su cargo para darle oportunidad a que alguien más calificado pueda llevar a Jamaica a disputar su segundo Mundial en la historia.

“Es responsabilidad del líder dar un paso al frente, asumir la responsabilidad y tomar decisiones que beneficien al equipo. Tras una profunda reflexión y una evaluación honesta de nuestra situación actual y de hacia dónde debemos dirigirnos, he decidido renunciar como entrenador de Jamaica“. Dijo McClaren en conferencia de prensa.

Steve McClaren fue nombrado entrenador de Jamaica en julio del 2024. Durante ese tiempo dirigió un total de 23 partidos con una marca de; 11 victorias, 6 empates y 6 derrotas. En papel los resultados no se ven tan mal, sin embargo, fueron 2 empates y 1 derrota los que complicaron su clasificación al Mundial.

“Dirigir este equipo ha sido uno de los mayores honores de mi carrera, pero el fútbol es un negocio de resultados y esta noche no hemos logrado nuestro objetivo, que era clasificarnos en este grupo”.

Ahora Jamaica tendrá que buscar un entrenador que sea capaz de asegurar su pase en el repechaje y llevarlos al Mundial 2026. En toda su historia, los ‘Reggae Boyz’ solo han jugado una Copa del Mundo; en Francia 1998.