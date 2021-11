En imágenes: Los festejos de Steven Gerrard tras su primera victoria como DT del Aston Villa

Los días de alegrías volvieron a Villa Park. Steven Gerrard regresó a la Premier League después de seis años, ahora como estratega del Aston Villa, y lo festejó con un sufrido triunfo 2-0 sobre Brighton, con el cual le da un respiro importante a su nuevo club en la lucha por eludir el descenso.

Steven Gerrard is back in the Premier League and back with a win 👏 pic.twitter.com/IGxg63vDg6

— Football Daily (@footballdaily) November 20, 2021