Aceptémoslo: hablar del Super Bowl LX no es hacerlo solo futbol americano. Es la excusa perfecta para juntarse con los cuates, el pretexto para comer muchas alitas… y sobre todo, una mina de oro para los memes.

Estos fueron los memes que nos dejó la victoria de los Seahawks:

Drake Maye y la ofensiva de los Patriots en la primera mitad

Los Pats se fueron en ceros al término de la primera mitad y Drake Maye junto con la ofensiva de los Pats quedaron expuestos sin poder hacer mucho.

Como era de esperarse, la banda no perdonó e incluso dijo que en el primer cuarto hubo más comerciales y referencias a Bad Bunny que pases completos del QB de los Pats.

El show de medio tiempo de Bad Bunny

Fuegos artificiales, referencias a la cultura latinoamericana, bodorrio, Pedro Pascal, Lady Gaga, Ricky Martin y bueno, Benito hasta se subió a un poste de luz.

El show de medio tiempo de Bad Bunny estuvo cargado de recuerdos y que obvio, nos hizo identificarnos. ¡¿Quién no juntó dos sillas para dormirse en una boda?!

¿Y Nueva Inglaterra?

Drake Maye llegó como promesa, se hablaba sobre el momento de los Pats pero al final los borraron gacho. La ofensiva no hizo nada destacado y solo quedó en evidencia que Nueva Inglaterra y el poder de la amistad no fueron suficientes para competir contra el mejor equipo de la NFL.

Al final del día, lo que queda claro es que disfrutamos el Super Bowl LX en todos los frentes: en la cancha, en el espectáculo y, sobre todo, en las bromas y memes que explotaron en redes.

El Super Bowl nunca decepciona y este 2026 no fue la excepción.

¿Cuál crees que nos faltó?



