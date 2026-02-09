Entre el show de medio tiempo y el partido, el Super Bowl LX también tuvo su otra final: las marcas compitiendo por ver quién te arrancaba una risa (o un “¿qué acabo de ver?”). Hubo spots llenos de celebridades, nostalgia en modo “acuérdate de mí” y hasta anuncios donde la IA fue el personaje principal. Acá te dejamos los comerciales más comentados del medio tiempo (y los cortes alrededor), con lo esencial para que no te pierdas entre tanta pantalla.

Pringles: Sabrina Carpenter se cansó de los vatos… y se ligó a un “hombre” hecho de papas

Sabrina Carpenter arranca el comercial con una frase que podría ser tuit fijo: “Estoy harta de los chicos. Necesito un hombre”. Y justo cuando crees que viene el clásico giro romántico, Pringles mete el volante: el “hombre” que aparece es literalmente un montoncito de papas con forma humana.

Sí: ahí lo tienes acompañándola a eventos de alfombra roja, en paseos románticos por la playa y en plan “novio ideal”… pero versión snack. Rarísimo, pero funciona: es de esos anuncios que no sabes si amar u odiar, pero seguro no se te olvida.

Fanatics Sportsbook: Kendall Jenner se ríe de la “maldición Kardashian” y apuesta contra sus ex deportistas

Kendall Jenner se sube al chisme-pop más viejo y efectivo: la famosa “maldición Kardashian”. En el comercial, lo toma con humor y básicamente dice “ok, va”, pero en versión apuestas: pone todo su dinero sobre la mesa y se va directo a lo más personal… apostar en contra de todos sus ex que son deportistas, usando Fanatics Sportsbook, uno de los sitios de apuestas más conocidos en Estados Unidos.

O sea: autoparodia, guiño a internet y un “a ver quién ríe al final”.

Squarespace: Emma Stone en modo “anuncio de servicio público”… pero para hacer tu sitio

Sí, de entrada saca de onda ver a Emma Stone en un comercial del Super Bowl y no en una peli rara e intensa (hola, vibra Yorgos Lanthimos). Pero justo ahí está el chiste: el spot de Squarespace se arma como falso anuncio de servicio público, con esa seriedad exagerada de “esto es importantísimo”, solo que aplicado a algo mucho más terrenal: armar tu sitio y no desaparecer en internet.

Los Backstreet Boys llegaron a venderte nostalgia millennial (y sí caímos)

T-Mobile se fue por la ruta más directa al corazón de internet: poner a los Backstreet Boys (probablemente la boy band más icónica de los 90) y dejar que la nostalgia haga el resto.

Es un anuncio descaradamente noventero, de esos que no intentan “disimular” que vienen a picarte el botón de I want it that way. ¿Funciona? Sí. Porque una parte de nosotros sigue en 1999… y T-Mobile lo sabe.

McConaughey se pone conspiranoico y Bradley Cooper nomás lo aguanta

Matthew McConaughey llega en modo “tengo una teoría”: se clava con las conspiraciones e intenta convencer a Bradley Cooper de que el Super Bowl no es un partido, sino una “festividad” inventada para que pidamos más comida.

Bradley lo escucha con cara de “ya empezó este vato”… pero, siendo honestos: entre alitas, pizza, botanitas y el antojito colectivo, igual y Matthew no anda tan perdido.

Chris Hemsworth le teme a la IA… mientras Elsa Pataky ya la trae de asistente personal

Chris Hemsworth aparece con la ansiedad moderna en modo ON: el clásico miedo de que la IA un día se apodere del mundo y, de paso, decida ir por él. Drama, paranoia y cara de “esto se va a poner feo”.

El giro es que, mientras Chris entra en pánico, Elsa Pataky está tranquilísima usando Alexa+ para resolver el día a día como si nada: pendientes, organización, rutina… todo. O sea: él pensando en Skynet y ella en “ya pedí el súper”.

Instacart: Ben Stiller volvió a hacer algo gracioso… en un comercial del Super Bowl (y Spike Jonze lo dirigió)

Si alguna vez pensaste: “¿cuándo va a regresar Ben Stiller a grabar algo chistoso?”, el Super Bowl te respondió con un “hoy, carnal”. Instacart armó un spot que se siente como mini sketch, con Stiller y Benson Boone al frente, para venderte una app de entregas… pero sin que se note tanto el “cómprame”.

El dato que lo eleva: lo dirigió Spike Jonze, así que sí, técnicamente estás viendo publicidad y un pedacito de creatividad bien producida en pleno Super Bowl.

Hellmann’s: Andy Samberg convierte “Sweet Caroline” en himno de sándwich (y Elle Fanning se suma al relajo)

Este comercial de Hellmann’s trae vibra de deli clásico (sin jurarlo, parece de esos lugares icónicos de Los Ángeles donde todo sabe mejor después de una noche larga). Pero lo que de verdad se roba el anuncio es Andy Samberg: agarra “Sweet Caroline” y la transforma en “Sweet Sandwich Time”, como si fuera karaoke obligatorio para hacerte un sándwich con mayonesa.

¿Es una tontería? Sí. ¿Se te va a pegar la canción y vas a acabar tarareándola? También.

Cadillac y Checo Pérez: el comercial del Super Bowl donde presentaron el auto de F1

Cuando pensabas que ya lo habías visto todo en los comerciales del Super Bowl, Cadillac dijo “quítense”: presentó su primer auto de Fórmula 1 con un anuncio protagonizado por Checo Pérez… en plena final de la NFL.

El spot se transmitió en el último cuarto del Super Bowl LX, un rato después del show de medio tiempo (encabezado por Bad Bunny), y lo más loco es que —según el propio dato de la nota— la transmisión habría costado cerca de 8 millones de dólares, sin contar producción. O sea: el “hola, ya llegamos a la F1” salió carito.

Como remate, Cadillac también armó el show fuera de la tele: montó una réplica del monoplaza en Times Square, con revelación tipo “cuenta regresiva” para soltarlo ya sin misterio.

https://www.instagram.com/p/DUhVDfXDnwh/?img_index=1

Pokémon arranca la celebración por sus 30 años con “¿Cuál es tu favorito?” (#Pokemon30)

Todos tenemos ese Pokémon que defendemos con la vida. Para arrancar el 30 aniversario, Pokémon lanzó la campaña “¿Cuál es tu favorito?” y hasta juntó celebridades (Lady Gaga, Jisoo, Trevor Noah, Charles Leclerc, Lamine Yamal, Maitreyi Ramakrishnan y Young Miko) para decir el suyo.

La dinámica también trae cosas para fans: filtro/participación en Pokémon GO, eventos Día Radiante y Noche Electrizante, y más activaciones. Ahora sí: ¿cuál es el tuyo?

Y así se fue el bloque de comerciales del Super Bowl LX: celebridades, nostalgia, IA metiéndose hasta en la botana y marcas haciendo lo imposible para que te acuerdes de ellas mañana. Ahora sí: ¿cuál fue tu favorito y cuál te dio más pena ajena? Te leemos en los comentarios.