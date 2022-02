Suspendida la Liga Premier ucraniana tras el ataque de Rusia a Ucrania

Después de que Rusia comenzara los bombarderos sobre algunas ciudades ucranianas, la dirigencia de la Liga Premier ucraniana decidió suspender el fútbol de manera inmediata.

No se disputaban partidos debido al parón invernal en el futbol de Ucrania y se tenía planeado que se reanudaran las acciones este viernes 25 de febrero, pero esto no podrá ser debido a la operación militar de Rusia en Ucrania.

“Debido a la imposición de la ley marcial en Ucrania, el campeonato de Ucrania ha sido suspendido“, declaración de la Liga Premier ucraniana de un comunicado tomada de Infobae.

Después de 18 jornadas disputadas, se reanudarían las acciones con el partido Minaj vs Zorya Luhansk. El Shakhtar Donetsk es líder de la competencia con 47 puntos, dos más que su principal perseguidor, el Dinamo de Kiev (actual campeón de la Liga Premier ucraniana).

Se desconoce si la liga se reanudará en los siguientes meses, pues el conflicto entre Rusia y Ucrania está tomando tintes internacionales. De igual manera, se desconoce si la Liga Premier ucraniana dará como campeón al Shakhtar Donetsk o se cancelará la temporada 2021-2022.

Desafortunadamente, la Liga Premier ucraniana no es la única que se ve afectada por el conflicto armado de Rusia en contra de Ucrania, pues la Champions League también está en el centro del conflicto.

AQUÍ les contamos que la UEFA estaba monitoreando la situación de Rusia y Ucrania -esto antes de los bombardeos- con la intención de mover la final de la Champions League de esta temporada de San Petersburgo.

Wembley sería la primera opción para ser nueva sede de la final de la Champions League y San Petersburgo se quedaría con las manos vacías. La UEFA lanzó un comunicado en el que llama a junta extraordinaria este viernes 25 para tomar una decisión sobre el tema.

Guilherme Smith, Cristian y Juninho, jugadores del Zorya Luhansk (el equipo que jugaría este viernes 25 de febrero), publicaron un video sobre su situación en el país y pidieron ayuda al gobierno brasileño en estos momentos complicados.

Jugadores del Shakhtar Donetsk también subieron un video con sus familias desde un hotel en Kiev. “La situación es de desesperación. Les pido que divulguen este video para que llegue al Gobierno. Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, habrá escasez de alimentos, no hay dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania“, dijo Júnior Moraes jugador de la Liga Premier ucraniana.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2

— Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022