Las 8 implicaciones de la Ley Marcial que decretaron en Ucrania

Poco después de las 5 de la mañana del 24 de febrero (hora local de Ucrania), el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una operación militar en el este de Ucrania, territorios que recientemente reconoció como independientes.

A pesar de que Putin y las fuerzas militares rusas afirman que los misiles y ataques no van contra la población sino contra las bases militares y reservas de armas, la realidad es que ya se reportan explosiones en varias ciudades, incluyendo a una zona muy cerca de Kiev.

Es por eso que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró formalmente el inicio de la Ley Marcial.

Zelensky speaks to the nation. He says he’s declared martial law and urges Ukrainians to stay home.

“We are working. The army is working,” he says. “Don’t panic. We are strong. We are ready for everything. We will defeat everyone. Because we are Ukraine.” pic.twitter.com/vamBb0pLWu

— max seddon (@maxseddon) February 24, 2022