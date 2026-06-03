Lo que necesitas saber: No hay casos confirmados entre la selección de RD Congo, solo es precaución de las autoridades donde se jugaría el partido

El titular ha circulado bastante, y sí, causa algo de miedo: ¡Se suspende el RD Congo vs Chile por brote de ébola! El miedo deriva de que República Democrática del Congo viene a México para jugar el Mundial 2026.

Sin embargo, hay detalles que conocer de esta situación:

Como tal el partido no se suspendió, solo no está autorizado (todavía) por las autoridades de la ciudad española donde está previsto jugarse.

(todavía) por las autoridades de la ciudad española donde está previsto jugarse. No es que la selección de RD Congo tenga contagios de ébola o se haya detectado algún caso confirmado entre la afición que viajaría al partido.

o se haya detectado algún caso confirmado entre la afición que viajaría al partido. Chile aún quiere jugar el partido, es decir, no se trata de tenerle miedo a la selección del Congo, pues ellos no han pisado Kinsasa, la ciudad donde se dio el brote de ébola.

Foto: @caf_online

¿Qué pasa con el partido entre República Democrática del Congo y Chile previo al Mundial 2026?

Ampliemos un poco lo antes dicho. El partido como tal no ha sido suspendido. Hasta el momento en que publicamos este contenido, la FIFA lo mantiene programado para el próximo martes 9 de junio.

Sin embargo, sí existe la posibilidad de que no se juegue como estaba previsto. La sede para el encuentro amistoso es el municipio de La Línea de la Concepción, en Cádiz, España. Pero el alcalde de dicha localidad declaró que no autorizará que se dispute el juego por el riesgo sanitario ante el brote de ébola:

“Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión ya que el partido es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo, han hecho considerar que esta decisión sea la más prudente”, dijo, citado por El Mundo.

Foto: @FecofaRdc – vía X

Chile pide jugar contra RD Congo a puerta cerrada

En teoría, RD Congo y Chile podrían mudar su partido a otra sede, por eso decimos que como tal no se ha suspendido. Pero eso se antoja difícil porque sería empezar trámites, acuerdos y viajes de la afición con solo una semana de anticipación.

Otra opción sobre la mesa la puso la selección de Chile. De acuerdo con el medio ya citado, se comunicaron con las autoridades en Cádiz para solicitar que el partido sí se juegue, pero a puerta cerrada.

Lo anterior nos dice un par de cosas:

El partido no se juega únicamente por precaución de la autoridad municipal de La Línea de la Concepción , no porque exista algún contagio de ébola confirmado.

no porque exista algún contagio de ébola confirmado. El temor es hacia los riesgos que implica recibir afición de República Democrática del Congo, pues deben comprobar que no estuvieron en la ciudad donde se originó el brote de ébola en determinado tiempo, y superar pruebas para detectar la enfermedad.

Foto: @FecofaRdc – vía X

República Democrática del Congo jugará más partidos antes del Mundial 2026

Otra cuestión a tener en cuenta, es que no se trata de una cruzada de la FIFA o todas las selecciones para aislar a República Democrática del Congo. Además del juego contra Chile, el combinado africano jugará contra Dinamarca este 3 de junio.

Ese partido se disputará en Bélgica, país elegido como base para RD del Congo precisamente para no ir a Kinsasa, su capital, lugar donde se dio el brote de ébola. Lo dicho, los jugadores del Congo no han estado en contacto con la enfermedad (hasta donde se sabe).

Foto: @FecofaRdc – vía X

México implementa medidas y restricciones a personas que hayan estado en República Democrática del Congo

RD Congo jugará un partido del Mundial 2026 en México: el 23 de junio contra Colombia en Guadalajara.

¿Debemos preocuparnos? En teoría no. El gobierno y las aerolíneas anunciaron medidas en aeropuertos para restringir el ingreso al país a personas que hayan estado en República Democrática del Congo, Uganda y Sudán, 21 días antes de viajar a nuestro país. Las únicas excepciones serán personas con pasaporte mexicano o residencia vigente en México.

Dicha medida comenzó a aplicarse desde el 28 de mayo y tiene vigencia de 60 días naturales, es decir, al menos hasta finales de julio cuando el Mundial 2026 haya terminado.

No, no decimos que no haya riesgo, pero la suspensión del RD Congo vs Chile no es señal de que haya algún contagio confirmado ni riesgo de que el partido contra Colombia en Guadalajara no se lleve a cabo.