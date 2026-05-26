Lo que necesitas saber: Las autoridades informaron que mantienen vigilancia epidemiológica activa y permanente. Además de reforzar filtros sanitarios en aeropuertos... por aquello del Mundial.

Aunque el riesgo de la epidemia de ébola en el mundo es bajo y en México no se han registrado casos, las autoridades anunciaron que implementarán algunas medidas sanitarias… además de recomendar no viajar a nuestro país si se estuvo en África en los últimos 21 días.

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México anuncia medidas sanitarias por brote de ébola en el Congo

Así como lo leíste. Aunque el riesgo es bajo, las autoridades mexicanas perfirieron mejor implementar medidas sanitarias para evitar el ingreso del ébola en México.

Durante la conferencia mañanera de este 28 de mayo, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que mantienen vigilancia epidemiológica activa y permanente. Además de reforzar filtros sanitarios en aeropuertos.

“Agradecemos la cooperación y el compromiso de las autoridades de origen y el sector aéreo para fortalecer sus procesos de revisión y verificación de exposiciones a factores de riesgo de ébola, previos al abordaje“, señaló.

Anuncian medidas sanitarias en México contra el ébola // X:@GobiernoMX (captura de pantalla).

Autoridades “recomiendan” no viajar a México si se estuvo en África…

Aunque lo que más está llamando la atención de toda esta situación es que abiertamente las autoridades pidieron a las personas que hayan estado por los países donde está el brote de ébola quedarse allá y evitar viajar al nuestro.

“México recomienda que las personas que hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior“, mencionó.

Aunque eso sí, de momento no hay restricciones de viaje para México… nomás es una “recomendación” que ya está dando de que hablar.