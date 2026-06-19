Lo que necesitas saber: 'Tala' Rangel tiene 26 años de edad

El ‘Tala’ Rangel se graduó como portero de México en casa. El portero de las Chivas fue responsable de mantener la ventaja de la Selección Mexicana en el parido contra Corea del Sur con una doble atajada sobre la línea de gol, en el cierre del partido.

Rangel atajó un cabezazo de Cho Gue-Sung con un manotazo con el guante derecho y después, prácticamente sentado hizo una estirada salvadora para quedarse con el remate de Yang Hyun-Jun. Con ello se terminaron las dudas sobre la decisión de Javier Aguirre por dejar en el banquillo al experimentado Guillermo Ochoa.

Tala Rangel en el México vs Corea / Luis abraham Balderrama

Tala Rangel habla sobre su atajada contra Corea del Sur

Al final del partido, el portero de las Chivas y de la Selección Mexicana explicó un poco la jugada con la cual evitó el empate de Corea del Sur.

“Fue muy rápido, fue una reacción pura. Solamente recuerdo el momento del impacto con mi compañero (Johan Vásquez) y yo teniendo el balón. Creo que estuve muy concentrado y aparecí cuando el equipo requirió y me quedo feliz con eso”; indicó el guardameta de 26 años de edad.

“Estamos para competirle a cualquier selección”

Tala Rangel indicó que así como fue importante su acción en el cierre del partido, también lo fue el gol de Luis Romo, quien aprovechó un error del portero coreano, Kim Seung-Gyu, quien soltó un balón que tenía controlado tras chocar con uno de sus compañeros, además consideró que la Selección Mexicana está preparada para pelearle a cualquier rival.

“Cualquier jugada creo que se complementa, hay que meterlas arriba y hay que defender bien atrás. Estamos para competirle a cualquier selección hoy por hoy”, dijo.

México en el Grupo A

México es líder del Grupo A con seis puntos y no sólo asegura el pase a los dieciseisavos de final, sino que amarra el liderato, por lo cual asegura el cuarto partido el próximo 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México, con un rival por definir, pero antes cerrará la fase de grupos contra Chequía el miércoles 24 de junio.