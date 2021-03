¡Espectacular! Tanna Sánchez y su golazo de chilena en el futbol universitario de EU

Tanna Sánchez es una de las futbolistas jóvenes que están brillando alrededor del mundo y poniendo en alto el nombre de nuestro país. Competidora de la División 1 de la NCAA para la Universidad de Alabama, este fin de semana pasado hizo un gol que dejó boquiabiertos a compañeras y rivales.

En uno de los que denominaremos “clásico” de Alabama, se enfrentaban a Crimson Tide, la legendaria universidad que tiene a Tanna Sánchez en sus filas, en contra de South Alabama. El partido sería para el club de la mexicana por 4-2.

Pero la victoria sabe mejor con participación mexicana, y no hay mejor manera de hacerse presente en el marcador que con un sello de la casa, la “Hugiña”, pues Tanna convirtió el último gol del encuentro a los 66 minutos y lo hizo de chilena, emulando a Hugo Sánchez, haciendo honor de su apellido, aunque no son familiares.

Hey ⁦@espn⁩ & ⁦@SportsCenter⁩ , we think our girl ⁦@sc_tanna⁩ deserves to be on Sports Center Top 10 after her goal this afternoon 👀🔥 #RollTide #SCTop10 pic.twitter.com/VNioxxLrUi

— Alabama Soccer (@AlabamaSoccer) March 22, 2021