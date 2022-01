Te decimos cómo y a qué precio comprar los boletos para los partidos del Mundial Qatar 2022

Este 2022 llega lo que todos los aficionados al futbol esperábamos… el Mundial de Qatar. La fiesta más grande del deporte con todo lo que implica el torneo más importante, con las estampitas, los preparativos y hasta los viajes –si estás pensando en lanzarte–.

Aún no se sabe si Selección Mexicana estará en Qatar 2022, aunque con los puntos conseguidos en el octagonal final, difícilmente no estará en la justa mundialista, pero ya estaremos viendo qué sucede por acá. Mientras tanto, podríamos aprovechar el momento para ir preparando todo lo necesario para ir a Qatar pase lo que pase, ¿que no?

Y por prepararnos, algunos ya tienen que estar viendo todos los paquetes para viajar a Qatar 2022 y ver qué show con todos los boletos para los partidos, y si piensas ir y no tienes idea de cómo va el rollo de comprar o si quiera buscar los boletos, aquí en Sopitas.com te lo diremos.

La FIFA ya lanzó algunos paquetes de Match Hospitality en donde puedes checar varios paquetes para ver a diferentes selecciones y lo más importante, de varios precios para que puedas elegir el que más se acomode a lo que quieras gastar o tengas ahorrado, porque el Mundial de Qatar 2022 lo vale.

Te decimos paso a paso cómo puedes comprar los paquetes del Mundial de Qatar 2022

FIFA lanzó en su página de Match Hospitality algunos paquetes de vuelos a Qatar, hospedaje, boletos para partidos únicos, boletos para partidos específicos de selecciones y series de paquetes de boletos para algunas selecciones disponibles.

Esta opción ofrece distintas cosas positivas para que los aficionados se animen a comprar en el Match Hospitality como entradas totalmente garantizadas, pagos protegidos, además, servicios de asistencia de viajes con expertos en hospitality.

Boletos para un equipo específico en el Mundial de Qatar 2022

Esta modalidad ofrece boletos para los partidos de la selección que elijas, así que, puedes elegir a la Selección Mexicana, además, puedes añadir algunas experiencias aparte para que disfrutes aún más y tengas los tres boletos de la fase de grupos asegurados.

Hay tres productos disponibles para este tipo de modalidad y son Match club, Match pavilion y Match business suite, esto para todos los paquetes disponibles y obviamente con diferentes precios y aquí te los explicamos todo:

¿Qué incluye el Match club?

Entrada para el partido en Categoría 1

Carpas climatizadas dentro de las villas de hospitality ubicadas dentro del perímetro de seguridad del estadio

Comida internacional, de moda y estilo “Street-food” para comer sobre la marcha

Refrescos, vino y cerveza

Servicio antes y después de los partidos

Estacionamiento y regalo conmemorativo

El precio es de 950 dólares mínimo para este Match club en el paquete de los tres boletos de la fase de grupos, o sea que el costo es de 19 mil 371 pesos aproximadamente, para que vayan haciendo sus cuentas. Puedes agregar más partidos como octavos de final y cuartos de final, pero obviamente el costo aumenta a 12 mil 750 dólares, lo que viene siendo 259 mil 998 pesotes el más caro.

¿Qué invluye el Match pavilion?

La mejor entrada de Categoría 1 disponible y apariciones de invitados previas a partidos seleccionados

Carpas climatizadas dentro de las villas de hospitality ubicadas dentro del perímetro de seguridad del estadio

Menú delicatessen de tres tiempos, que incluye platillos calientes, ensaladas y refrigerios servidos en nuestras estaciones artesanales

Coctel de bienvenida según sus preferencias personales; refrescos, destilados, vino y cerveza

Servicio antes y después de los partidos

Estacionamiento y regalo conmemorativo

Mil 900 dólares es el costo de este paquete, por lo menos el más barato y serían algo así como 38 mil 753 pesotes los que tendrán que pagar y al igual que en el paquete anterior, puedes agregar más partidos de diferentes fases y el costo máximo es de 18 mil 350 dólares, unos 374 mil 190 pesotes, aprox.

¿Qué incluye el Match business suite?

Lounge compartido de gran nivel

Fácil acceso a cómodos asientos de la más alta categoría

Nuestros mejores chefs ponen a su disposición un menú de cuatro tiempos con platillos locales e internacionales servidos en las distintas partes del lounge

Variedad de bebidas de bienvenida según las preferencias personales, refrescos, cocteles con y sin alcohol, champán, destilados, vinos y cerveza

Servicio antes, durante el medio tiempo y después de los partidos

Estacionamiento y un selecto regalo conmemorativo

El más lujoso de los paquetes, obviamente es el más caro. Tres mil 50 dólares es el costo del más barato y en pesos mexicanos es de 62 mil 232 pesotes, peeeeero, el más caro (y agárrense) es de 25 mil dólares (khé?), o sea medio melón de pesos, en específico 510 mil 104 pesos.

Boletos para un sólo partido en el Mundial de Qatar 2022

Si prefieres (y el presupuesto no te da como para echar la casa por la ventana) ir a un partido nada más, también hay varias opciones y los precios van desde los 950 dólares en la fase de grupos hasta los tres mil 650 dólares en los cuartos de final, o sea, 74 mil 503 pesos y puedes agregar también paquetes de vuelos y hospedajes.

Boletos para los partidos finales del Mundial de Qatar 2022

Hay varios paquetes para que incluyen los partidos más importantes de la Copa del Mundo y son las semifinales y la final. El primer paquete incluye un partido de semifinal y la gran final, el costo varía dependiendo del paquete que elijas:

Club: Seis mil 700 dólares, en pesos mexicanos sería 136 mil 837 pesos y 32 centavos

Pavilion: 13 mil 200 dólares, en pesos mexicanos sería 269 mil 689 pesos

Business suite: 21 mil 100 dólares, en pesos mexicanos sería 431 mil 093 pesos y 89 centavos

Pearl Lounge: 35 mil 150 dólares, en pesos mexicanos sería 718 mil 112 pesos y 39 centavos

El Pearl Lounge tiene como ventajas: servicio dedicado de concierge, mejor ubicación y vistas a la cancha dentro del estadio, apariciones de invitados especiales, degustación gastronómica de seis tiempos, con opciones a la carta y platillos de autor diseñados por los mejores chefs, selección de bebidas de bienvenida de acuerdo a las preferencias personales, refrescos, cafés artesanales, mixólogos, variedad de champán, sommeliers y destilados premium; servicio completo (antes, durante el medio tiempo y después del partido) y estacionamiento preferencial reservado y regalo conmemorativo excepcional.

El paquete que incluye las dos semifinales y la final, incrementará un poquito el costo sobre el primer paquete de semifinales y va de la siguiente manera:

Club: Nueve mil 100 dólares, en pesos mexicanos sería 186 mil 023 pesos y 11 centavos

Ppavilion: 17 mil 900 dólares, en pesos mexicanos sería 365 mil 913 pesos y 59 centavos

Business suite: 28 mil 600 dólares, en pesos mexicanos sería 584 mil 644 pesos

¿Hay algún otro modo de comprar boletos para el Mundial de Qatar 2022?

A partir de este miércoles 19 de enero, está habilitada en la página de la FIFA el registro para poder comprar boletos si no quieres ver paquetes de vuelos ni hospedajes, AQUÍ te dejamos el link y lo explicaremos a detalle.

Primero, debes crear una cuenta para que puedas registrarte, posiblemente sea el paso más sencillo y lo siguiente es que puedes solicitar entradas en cualquier momento, mientras esté abierto el periodo de venta de selección aleatoria.

El 8 de febrero finaliza esta fase de venta aleatoria, así que debes de estar muy atento y ojo, que al momento de registrarte puede presentar que haya cola en el servicio, no desesperes que con mucha paciencia puedes tener tu lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Cabe mencionar, que el hecho de que te hayas registrado no quiere decir que ya vas a tener tus entradas seguras, porque se puede presentar el hecho de que el partido que elegiste tenga una alta demanda o simplemente supere el inventario de boletos en venta.

En caso de que así suceda, al final del respectivo periodo de venta aleatoria (o sea, el 8 de febrero) se realizará un sorteo para determinar a qué solicitantes se le asignan las entradas, no se confíen porque les puede salir el tiro por la culata.

Cuando hayas solicitado las entradas, existen tres modalidades que te pueden aparecer. La primera, una compra exitosa y se te asignan todas las entradas seleccionadas; la segunda es parcialmente exitosa, o sea, que, si pediste cuatro boletos, sólo se te asignaron algunos de ellos y finalmente, el sin éxito o sea sin boletos para el Mundial.

Si fuiste uno de los afortunados que tuvo éxito al solicitar las entradas para el mundial, recibirás por medio de un e-mail toda la información sobre el pago y la fecha límite que tienes para poder liquidar tu lugar en el Mundial de Qatar 2022.

¿Cuántas entradas puedo comprar?

Aquí va la cosa, en este tipo de compra de entradas se pueden pedir hasta seis por cada partido que selecciones y como puedes hacer varias sesiones para solicitar entradas, el máximo es de 60 por código postal en todo el Mundial de Qatar 2022.