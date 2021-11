Todos los requisitos que necesitas para poder viajar al Mundial de Qatar 2022

El sueño de todo aficionado del futbol es asistir a un Mundial, algunos pueden ser más accesibles que otros debido a la cercanía o lejanía de donde sea la Copa del Mundo. En 2026 será en nuestro país, pero si no quieres esperar casi cinco años y tienes el dinero para ir a Qatar 2022, pues aquí te damos una guía.

Aún falta un ratote para que llegue la inauguración del Mundial de Qatar 2022 y si tienes tu guardadito o no sabes en qué ocupar tu aguinaldo, la Copa del Mundo puede ser una buena opción, ya seas fanático o no del futbol, porque este evento es toda una experiencia.

Ir a Qatar a ver un Mundial no es algo que se vaya a repetir en la vida, así que, sólo se tiene una oportunidad en la vida y para poder asistir -además de un dineral- necesitas también algunos otros requisitos que en Sopitas.com te diremos para que no te falte nada.

Requisitos para ir al Mundial

Qatar es el país de Medio Oriente que tiene más apertura para la entrada de personas al país, pues para beneficio de todos y principalmente de que el Mundial tenga muchos visitantes y entre mucho más dinero del turismo al país sede de la Copa del Mundo.

Pues lo primero que tienen que tener en cuenta, es que el COVID-19 sigue siendo uno de los grandes problemas en el mundo y para entrar a Qatar, también tienes que pensar en la vacunación y tener todos tus papeles en regla para que no llegues allá y te tengas que regresar sin Mundial.

Todas las personas deben presentar un certificado de vacunación contra el COVID-19, además de un resultado de una prueba PCR, que se tiene que realizar 72 horas antes del viaje. Peeeeeeeero, aquí viene lo curioso porque no todas las vacunas son aceptadas.

De acuerdo con el portal del Gobierno de México, las vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud de Qatar son -redobles-: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Afortunados los que tengan estos certificados de vacunación.

Si tú tienes alguna otra vacuna como Sinopharm, Sinovac o Sputnik, no te me achicopales, porque, aunque no son aprobadas por el Ministerio de Salud de Qatar, sí puedes entrar al país, sólo que tendrás que realizarte una prueba de antígenos cuando llegues a Qatar.

Mucho ojo, porque Qatar no aceptará el ingreso a personas que no tengan su proceso de vacunación completo o con vacunas que no sean aprobadas por el Ministerio de Salud y que no sean residentes del país.

¿Se necesita visa para ir a Qatar 2022?

El reloj sigue su curso y el Mundial de Qatar 2022 ya tiene el conteo regresivo. Una de las preguntas más frecuentes de las personas que quieren ir a la Copa del Mundo es: ¿Necesito visa para poder ingresar a Qatar? Y aquí te la respondemos.

Para poder asistir al Mundial de Qatar 2022, no se requiere solicitar y mucho menos pagar una visa como turista, sólo si tu estancia tiene una duración de 30 días (lo que dura más o menos la Copa del Mundo). En caso de que quieras estar más tiempo, podrás pedir una prórroga adicional de 30 días.

Ahora, ya para terminar esta pequeña guía, lo único que necesitas para salir de Qatar (y obviamente entrar) es presentar tu pasaporte vigente. Así que ya sabes, estos consejos te ayudarán por si te interesa ir al Mundial de Qatar a ver a la Selección Mexicana -esperemos-.