Lo que necesitas saber: Goles que no existieron, celebraciones falsas y jugadores que no estaban ahí en un resumen de locura. Televisa usó videos de IA para hablar de Liga MX.

No sé si decir que es modernidad, una producción que resuelve ante las complicaciones o de plano todos nos volvimos locos, pero este fin de semana nos encontramos con escenas que nomás no superamos y es que Televisa hizo el resumen de la Liga MX con IA.

Así como lo escuchan. Los videos de los partidos, con los que te estaban contando los resultados, simplemente no eran reales.

¡Mano! Bueno, nada importa en el mundo de la IA // Foto: Tomada con mi cel a la tele en Televisa

Imagínense que tan “discretos” eran que en las alineaciones los jugadores se atravesaban, las jugadas las terminan con la mano con varios dedos y en uno de los momentos más ridículos los jugadores de un mismo equipo chocan, se les escapa la pelota y después se abrazan para celebrar un gol que no existió.

Televisa hace el resumen de la Liga MX con con IA

Todo sucedió el domingo 11 de enero de 2026, cerca del mediodía.

Oye, pero ni fue gol… tú festéjale // Foto: Tomada con mi cel a la tele en Televisa

En la transmisión de Televisa —el programa se llama Más Deporte— aparecieron dos partidos completamente falsos. Mientras los comentaristas narraban los resultados reales, el resumen de los partidos de la Liga MX estaba generado con IA.

Henry Martín no jugó… y mucho menos con Xolos // Foto: Tomada con mi cel a la tele en Televisa

En su defensa, las imágenes sí decían clarito: “IMAGEN GENERADA CON IA”

¿Usaron la imagen real de algunos jugadores?

Aunque los videos eran completamente generados con IA en el resumen de la LigaMX en Televisa —más allá de los resultados— apareció otro punto que nos llamó la atención.

Este sí sabemos quién es, no? // Foto: Tomada con mi cel a la tele en Televisa

Usaron las imágenes de jugadores reales de la Liga MX.

TUDN ahora hace resúmenes con IA de los partidos que no tiene derechos de transmisión.



pic.twitter.com/RNApEz2ex8 — History Liga MX (@History_LigaMX) January 12, 2026

En algunas escenas vemos a Allan Saint-Maximin, en otras vemos a José Paradela o incluso, si no me engaña la vista, también vemos a Henry Martín…. pero con la playera de Xolos, con todo y que está lesionado.

1,2,3 a quién me diga de dónde aparecieron los jugadores del León // Foto: Tomada con mi cel a la tele en Televisa

Aunque las razones todavía no están claras —si fue un problema con las imágenes o la producción se puso creativa con su licencia de Midjourney—, algunos usuarios aseguran que Televisa no consiguió los derechos de los partidos para transmitir el resumen, entonces optaron por generarlas con IA.

La verdad es que a mi me genera muchas, muchas, muchas dudas, saber si ese es el futuro deportivo en mi televisión.