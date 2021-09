Tenemos que hablar sobre el rating del MNF con los hermanos Manning en ESPN

Si alguna vez viste a Peyton o Eli jugando en los emparrillados de la NFL, seguro pensaste que eran tipos serios y hasta un poco aburridos, peeeeeeero nos están demostrando ser todo lo contrario. Los hermanos Manning han revolucionado las transmisiones del Monday Night Football de ESPN.

Los partidos del MNF son el cierre de la jornada de la NFL y el último suspiro de un fin de semana lleno de emociones, tackleadas y fantasy. Es por eso que muchos aficionados disfrutan estos partidos antes de continuar con la semana laboral, que a algunos les puede parecer pesada.

Peeeeeeeeero, desafortunadamente para ESPN, casa de transmisiones del MNF, hay un par de cositas que le pueden restar atractivo al partido, como los rivales que jueguen y el momento en el que vengan. Por ejemplo, nadie querrá ver un partido Giants vs Jets, porque ambos equipos no han ofrecido tanto espectáculo a lo largo de la temporada, porque seamos sinceros, es la versión NFL de los viernes botaneros.

Y la liga tampoco tiene la culpa, porque debe programarlos antes de que se dé el kickoff, por lo que es arriesgado para ellos colocar semana tras semana a los equipos. Es ahí donde entran a la ecuación los hermanos Manning, Peyton y Eli comenzaron a elevar los ratings de los MNF.

Tampoco es que hayan encontrado el famoso “hilo negro”, porque en muchos países se utiliza esta fórmula. El carisma de los hermanos Manning fue fabulosa para las transmisiones y ha ayudado a que más gente se acerque a los MNF, casi como sucede aquí en México con Martinolli y Luis García.

Cada uno desde su casa, Peyton y Eli tienen múltiples pantallas de todos los tamaños para ellos dos y conectados en la transmisión de ESPN para el MNF, hablan de lo que más saben y es futbol americano, pero no son sólo ellos, porque también tienen algunos invitados.

Los hermanos Manning no utilizan gritos ni tratan de ser chistosos, la naturalidad con la que ambos se desenvuelven en la transmisión es orgánica y la diversión que tienen en conjunto también lo es, seguramente por eso, los números de transmisiones se han ido al cielo.

Cabe mencionar que ESPN tiene dos transmisiones para el Monday Night Football, la tradicional que va por el canal ESPN y la transmisión con los hermanos Manning que va por ESPN2, aunque desafortunadamente sólo es para Estados Unidos, aquí una prueba de lo que nos estamos perdiendo.

“These hips don’t lie. I’m like Shakira.”@EliManning showing us the hips don’t lie 😂 pic.twitter.com/3mneP6r5qh

— SportsCenter (@SportsCenter) September 28, 2021