Un short y sus tenis: La curiosa propina que Iker Casillas dejó en una taquería mexicana

Si vas a comer a un restaurante, ¿a alguien le interesaría recibir tu ropa como pago? Cuando eres Iker Casillas, sí. El ex portero del Real Madrid y la Selección de España lleva varios días en México y aprovechó para visitar una taquería en la que dejó una propina muy especial.

El también campeón del mundo pasó las últimas semanas en diferentes puntos de Quintana Roo, como Playa del Carmen. De hecho fue observado en otros establecimientos durante los partidos de España en la Eurocopa 2020.

Y aunque compartió varias imágenes en los lugares que visitó, su visita a la Taquería Cosme’s llamó especial atención. Iker Casillas comió en el lugar y sorprendió por su sencillez al tomarse fotografías con los empleados del lugar, así como por la propina que dejó antes de retirarse.

En un gesto poco antes visto, el ex guardameta regaló ropa de playa que llevaba y de paso se quitó los tenis que llevaba puestos. Obviamente no solo dejó esos artículos, sino que también fue generoso y aportó una propina de 800 pesos.

“Me di cuenta ( de que era él) ya cuando se estaba yendo porque a mí me regaló unas cosas. Unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló. Me dio una bolsa de ropa que tenía, que era de la playa, porque estaba mojada. Se fue descalzo. De aquí se fue caminando“, dijo Jesús, encargado de la taquería, en entrevista con ESPN.

Don Víctor, encargado del asador en el lugar, es quien aparece en las fotos que Iker Casillas publicó en sus redes sociales. Curiosamente, el ex futbolista fue quien pidió tomarlas antes de agradecer la comida y retirarse.

Como cuando eres Iker Casillas… ¡y nadie te reconoce!

A pesar de la popularidad del alguna vez arquero del Porto, los trabajadores de la taquería y las personas que comían ahí no lo reconocieron. Por ello, Iker Casillas tuvo que presentarse para pedir las fotografías y luego marcharse tras dejar un lindo recuerdo y una propina poco común.

“Como estoy en el asador, se acercó y me preguntó ‘¿Me permites una foto?’. ‘Claro que sí’, le dije, y ya me tomaron la foto con él“, relató también Don Víctor a la cadena internacional. Asimismo, contó que Iker se tomó otra instantánea con un mural del lugar, misma que quedó guardada en su celular y todavía no la publica.