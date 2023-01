El camino a Wrestlemania comienza el próximo sábado 28 de enero, cuando se definan a los ganadores del Royal Rumble femenil y varonil, así que, los creativos de WWE andan on fire creando historias, sólo que tendrán que hacerlo sin The Rock.

Y sí, porque desde hace unos varios meses, los creativos de WWe andaban con la posibilidad de enfrentar a The Rock en contra de su primo, Roman Reigns, que es campeón máximo de los dos cinturones de la empresa.

Todo parecía indicar que así sería y tendríamos una de las mejores luchas en años entre familiares y como evento principal del Wrestlemania 39, peeeeeeeeeero, todo se quedará en un sueño.

Foto: Getty Images

Porque, de acuerdo con Dave Meltzer de The Wrestling Observer, The Rock ya habría comunicado a la WWE que no está en forma para tener una lucha en el ring y menos en un escenario tan importante como Royal Rumble.

¿Cómo esta eso de que The Rock no está en forma? La respuesta es más compleja de lo que se podría pensar, porque Dwayne Johnson está mamadis… pero, a lo que se refiere el luchador, es que no ha entrenado lo suficiente para competir en un ring, no está en forma de luchador.

Foto: Getty Images

¿Qué pasará entonces con Roman Reigns sin The Rock?

La negativa de The Rock para Royal Rumble, no significa que no se ve la lucha en Wrestlemania, pues los creativos andan buscando otras historias posibles para los dos títulos máximos de la WWE en posesión de Roman Reigns.

Para el lunes 23 de enero, se tiene preparado un segmento en Raw donde aparezca toda la línea familiar de Roman Reigns, eso incluye a The Rock, que no se sabe si estará o no, en el show semanal.

Dwayne Johnson el día que regresó a la tienda de su juventud. Foto: Instagram.

Pero, este mismo lunes podríamos tener noticias sobre qué sigue para Roman Reigns y sus dos títulos. Lo que se dice y se rumora, es que lo despojarán de uno de ellos y el otro lo defenderá en Wrestlemania.

Aunque de momento, todo lo que se habla es un rumor y nada está confirmado por WWE ni por el mismo Roman Reigns, así que, a ver con qué nos sorprenden esos creativos.

Roman Reigns – Foto: Especial