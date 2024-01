La Selección de Bélgica tendrá que afrontar la Eurocopa 2024 sin contar con una de sus máximas figuras; Thibaut Courtois. El portero decidió ‘retirarse’ momentáneamente debido a los problemas internos que había en el equipo, aunque no descarta regresar en un futuro.

Uno de los momentos más tensos entre Courtois y su Selección fue aquella vez que abandonó la concentración durante las eliminatorias de la Euro, al sentir que no era importante dentro del grupo.

En agosto del 2023, Thibaut Courtois sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que lo hizo perderse prácticamente todo el año y que de paso, se convirtió en el ‘pretexto’ perfecto para tomarse un respiro de la Selección de Bélgica, que en los últimos parece una olla de presión.

“Debido a la lesión, no habrá una Eurocopa para mí. Primero tengo que recuperarme al cien por cien y, luego, es mejor no ponerle fecha. Si tengo suerte, podré jugar otro partido en mayo. Pero nunca puedes estar 100% listo para un gran torneo”

En diciembre de aquel año, el guardameta declaró que su única prioridad sería recuperarse para estar disponible con el Real Madrid lo antes posible, dejando de lado a Bélgica con todo y la Eurocopa.

Durante las clasificatorias rumbo a la Euro 2024, Courtois abandonó la concentración de Bélgica tras el partido contra Austria y mucho se hablo de que la razón principal fue que le quitaron en brazalete de capitán.

“Todo el mundo tiene una opinión sobre este tema y eso es normal. Pero creo que mucha gente no entendió mi punto de vista. No se trataba tanto de la capitanía. Durante este tiempo hubo poca o ninguna discusión conmigo. Sentí que no contaban conmigo. Quizás tomé una decisión demasiado rápido. Pero soy un ser humano con sentimientos, no soy un robot”

Cortouis sobre su abandonar la Selección Belga