Pocas selecciones en la historia del futbol generaron tantas expectativas como la Bélgica de 2014. En aquel momento, pintaba para ser histórica, la nueva potencia mundial, era la “generación dorada”… peeeeeeeero, como dice la canción, todo se derrumbó.

Menos de una década después y haciendo corte de caja, la Selección de Bélgica está más cerca del olvido, que de ser recordado por los miles de éxitos que se esperaban y no ganaron.

Es curioso porque muchos de los jugadores que se pusieron la camiseta de Bélgica y formaron parte de la llamada “generación dorada”, sí tuvieron éxito a nivel de clubes.

Selección de Bélgica y el mejor momento de la “generación dorada” en Rusia 2018 – Foto: Getty Images

Entonces, ¿por qué los triunfos y los títulos no llegaron con la Selección de Bélgica? Oportunidades tuvieron, pero nada más no pudieron capitalizar el buen momento de sus futbolistas en tres Copas del Mundo y dos Eurocopas.

La cosa es que, hubo muchos problemas al rededor del plantel. Chismecitos de problemas internos, cuestiones de ego entre algunos futbolistas y más, todo un desastre para Bélgica y la “generación dorada”.

Kevin de Bruyne y el fracaso en Qatar 2022 de la selección belga – Foto: Getty Images

Los protagonistas de la llamada “generación dorada” en Bélgica

Previo al Mundial de 2014, la Selección de Bélgica estaba llamando mucho la atención por la calidad de jugadores que tenían, triunfando en varios equipos principales en Europa.

Se pensó que ese equipo, podía ser el caballo negro y en una de esas, lograr el título del mundo y todo ese hype estaba justificado por los jugadores que estaban y fueron protagonistas.

¿Quiénes son los jugadores que fueron la punta de lanza en aquella selección belga que causó furor entre aficionados y expertos? Bueno, a continuación los nombres de los cracks.

Vincent Kompany, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Yaniick Carrasco, Axel Witsel, Mousa Dembélé, Dries Mertens y Toby Alderweireld.

El tercer lugar de la selección belga en Rusia 2018 – Foto: Getty Images

Todos estos jugadores suman entre ellos más de 50 títulos a nivel de clubes, pero ninguno con Selección de Bélgica… algo que no le sienta bien a la “generación dorada”.

Los problemas internos y externos que enfrentó este equipo

Kevin de Bruyne vs Thibaut Courtois

Aunque muchos de estos jugadores crecieron juntos en selecciones inferiores, eso no aseguró una buena convivencia entre futbolistas y unas cuantas luchas de egos.

Recordemos uno de los principales problemas, porque Thibaut Courtois y Kevin de Bruyne estuvieron enfrentados por problemas extra cancha y que afectó a la Selección de Bélgica previo al Mundial de 2014.

Caroline Lijnen fue pareja sentimental de KDB hasta 2014, todavía siendo pareja de De Bruyne, viajó a Madrid donde coincidió con Courtois, que en aquel momento jugaba con el Atlético de Madrid.

Existía una relación amistosa por la cercanía que tuvieron ambos jugadores de la “generación dorada”, pero esa mistad se transformó en amor y la pelea entre ambos futbolistas fue inevitable.

“Thibaut me dio lo que yo no había recibido durante tres años de relación con Kevin. Con él pude hablar de todo y hasta me preparó una cena deliciosa. Kevin nunca hizo eso por mí“, fueron las palabras de la expareja de KDB y novia en su momento de Courtois.

Los tres rehicieron su vida, cada uno tomando un camino propio, pero en cuando a la Selección de Bélgica y la “generación dorada”, la relación entre De Bruyne y Courtois, nunca fue lo mismo y no existe amistad actualmente.

Kevin de Bruyne y Thibaut Courtois – Foto: Getty Images

El fracaso de Qatar 2022 y los recaditos internos

Bélgica llegó a Qatar 2022 como una selección importante, pero sólo eso. Ya no eran el equipo de la campanada que fue en 2014 ni el de experiencia y calidad que logró el tercer lugar en Rusia 2018.

Algo había cambiado en aquella plantilla y los jugadores sabían perfectamente lo que era, algunos hasta se atrevieron a decirlo antes los medios de comunicación.

Causando molestia entre la plantilla, Roberto Martínez -DT del equipo- y entre algunos jugadores jóvenes, pero el tiempo les dio la razón y consumaron uno de los fracasos más grandes al quedar eliminados en la fase de grupos.

¿Qué era eso que se atrevieron a decir y que enojó a algunos? Bueno, la edad de la “generación dorada”, muchos de ellos aunque seguían siendo figuras en sus equipos, ya no fue lo mismo.

“No hay posibilidad, somos demasiado viejos“, sentenció Kevin de Bruyne para The Guardian cuando lo entrevistaron previo a Qatar 2022 sobre la posibilidad de ganar el Mundial.

Eden Hazard comentó algo similar: “Para ser justos, creo que teníamos una mejor oportunidad de ganar cuatro años. El equipo era mejor hace cuatro años“, dijo el crack.

Qatar 2022 fue una pesadilla para la “generación dorada” de Bélgica – Foto: Agencia Mexsport

La última, una lucha de egos por la capitanía

En las clasificatorias para Eurocopa 2024, Bélgica sigue convocando a esos jugadores de la “generación dorada”, a algunos, porque además que de no hay otros.

También, unos cuantos siguen teniendo un nivel superlativo con sus equipos. Kevin de Bruyne es el actual capitán, el segundo era Thibaut Courtois o eso se pensaba.

El nuevo entrenador de Bélgica nombró un nuevo capitán ante la ausencia de Kevin de Bruyne, pero no fue el arquero del Real Madrid, sino a Romelu Lukaku.

Cosa que no gustó a Thibaut, que se fue de la concentración de su país con la molestia de no ser capitán, aunque dice que fue por una lesión y uno de sus compañeros recriminando esta situación.

“Estamos decepcionados por su reacción. Un brazalete es solo un detalle. Tienes que demostrar que eres un líder y un capitán con tu personalidad. Él eligió irse. Tenía molestias o no, nosotros no lo sabemos“, dijo Yaniick Carrasco en declaraciones tomadas de ESPN.

Además, Philippe Albert (un exjugador de Bélgica) también criticó la actitud en RTBF: “Se expulsó de la plantilla por su cuenta, así que a él le toca arreglarlo. Si queremos volver a ver a Courtois en la portería para el selección, tendrá que disculparse con su cuerpo técnico, sus compañeros y la afición“.

Courtois se fue de Bélgica tras no ser capitán de su selección – Foto: Getty Images