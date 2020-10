El coronavirus no deja “en paz” a la NFL. El Titans vs Bills de la Semana 5 estaría en riesgo, luego de haberse registrado otros dos casos más de coronavirus en la franquicia de Tennessee.

De acuerdo a información de Tom Pelissero de NFL Network, los Titans tienen otra prueba positiva de coronavirus, mientras que una prueba más está inconclusa. Por lo que las instalaciones de la franquicia de Tennessee permanecen cerradas.

Another #Titans player has tested positive for COVID-19 and an inconclusive test from the previous day is also positive, per source.

De confirmarse los dos casos de coronavirus, la plantilla de los Titans llegarían a un total de 24 positivos. El brote comenzó después del partido entre Tennessee y Minnesota, lo que llevó a posponer el partido de la Semana 4 ante los Steelers.

Es por eso que el Titans vs Bills está claramente “en suspenso”. Los jugadores de Tennessee no han podido entrenar desde el pasado miércoles 30 de septiembre y tienen prohibido reunirse, hasta que no exista ni un caso de coronavirus en la plantilla.

La opción de mover el Titans vs Bills, por ahora suena improbable por lo apretado del calendario. Sobre todo porque Buffalo abre la Semana 6 de la NFL con el Thursday Night Football ante los Kansas City Chiefs y porque Tennessee ya tuvo su semana de descanso.

Es por eso que de acuerdo a información de Diana Russini de ESPN, la NFL está considerando mover el Titans vs Bills para el lunes o martes de la Semana 5 y también mover ese Thursday Night de la Semana 6 para el sábado.

I’m told by #Titans and #Bills players they were told there is an option of playing their Sunday game on Monday or Tuesday in Nashville. If that happens, Thursday night’s game between the Chiefs at Bills would be moved to Saturday. This all just being discussed.

— Dianna Russini (@diannaESPN) October 8, 2020