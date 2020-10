El tema del coronavirus no ha cesado en la NFL. Ahora Stephon Gilmore, esquinero de los Patriots y dos jugadores de los Titans habrían dado positivo por coronavirus.

Apenas un día antes, los Titans habían registrado cero casos de coronavirus por segundo día consecutivo. Esto daba esperanza a que sus instalaciones volvieran a abrir, de cara al duelo que tendrán ante los Buffalo Bills en la Semana 5 de la NFL.

Sin embargo, de acuerdo a información de Tom Pellissero, dos nuevos casos de coronavirus han puesto en vilo el futuro de los Titans. No han entrenado desde que registraron ocho integrantes contagiados y ante eso, su partido de la Semana 7 fue reprogramado.

En el caso de los Patriots, el esquinero Stephon Gilmore y el liniero defensivo del equipo de prácticas, Bill Murray, fueron puestos en la reserva de lesionados / CO-VID 19, junto a Cam Newton. El mariscal de campo era, hasta ahora, el único caso confirmado del equipo.

Recapping this morning’s COVID-19 news:

– Reigning NFL Defensive Player of the Year Stephon Gilmore tested positive and the #Patriots canceled practice

– Another #Titans player tested positive and their facility reopening is on hold

Big questions entering Week 5.

— Tom Pelissero (@TomPelissero) October 7, 2020